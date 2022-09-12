Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bundan 20 yıl önce göreve geldiğimizde ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki öncelliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında 81 ilin tamamında tatilin ardından okulları ve öğretmenleri ile buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilere selamlarını gönderdiğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, eğitim camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin açılış törenini Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdiğini anlatarak bu vesile ile okula ismini veren bayrak şairi, fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya’ya Allah’tan rahmet diledi.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN MİMARLARI BU SINIFLARDA YETİŞECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya’nın yüreklerde fırtınalar estiren, âdeta coşkun ırmaklar gibi akan şiirleriyle edebiyat hayatında silinmez izler bıraktığını dile getirerek şöyle konuştu: “Vatansever bir öğretmen olan Arif Nihat Asya, binlerce öğrenci yetiştirmiş, onlara iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizin sadece bayrak şiiri bile başlı başına bir destandır; ‘Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/ Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü/Işık ışık, dalga dalga bayrağım/Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.’ Bunun gibi yüzlerce mısra yazan şairimizi bir kez daha rahmetle şükranla yâd ediyoruz. Arif Nihat Asya’nın adını taşıyan bu lisemizde Türkiye’nin ilmi, akademik, sanat ve kültür hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır, büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları, öğretmenlerimizin maharetli ellerinde inşallah bu sıralarda, bu sınıflarda yetişecektir. Şu an karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin şairimizin yolunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum.”

Bu ulvi ideal uğrunda öğretmenlerin de gereken çabayı, fedakârlığı göstereceklerine yürekten inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerle birlikte ülkenin dört bir yanındaki eğitim neferlerinin tamamına hizmetleri, gayretleri, sabırları için ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi gencecik yaşta terör örgütleri tarafından bizlerden koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“OKULLARIMIZI EN MODERN İMKÂNLARLA DONATTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 20 yıl önce göreve geldiklerinde ülkeyi üzerinde yükseltecekleri dört sütunun ilkini eğitim, diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlediklerini hatırlatarak şunları kaydetti: “Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak en modern imkânlarla donattık. Spor salonu sayımızı 2 bin 791’den alıp 11 bin 860’a çıkardık. Laboratuvar sayımızı 21 bin 800’den 52 bin 870 seviyesine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızın daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmalarını sağladık. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaya başlandığını, bugün öğrencilerin okullarına başladıklarında hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır bulduğunu söyledi.

“KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 90’LARA ULAŞMIŞTIR”

Kur’an-ı Kerim ve Siyer’i Nebi’nin de aralarında bulunduğu seçmeli derslerle öğrencilere ilgi duydukları alanlarda eğitim alma imkânı verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dahası hep geride bırakılan kız çocuklarının okullaşması için özel gayret gösterdik. Bizden önce yüzde 39 olan ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı bugün, yüzde 90’lara ulaşmıştır” dedi.

Köy Yaşam Merkezi Projesi ile eskinin kötü örneklerini tekrar hortlatmak yerine, köy okullarını daha modern daha kaliteli anlayışla yeniden hayata kazandırdıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ağustos ayından bu yana binden fazla Köy Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdik. İnşallah bu rakamı çok kısa sürede 1500’e çıkarmış olacağız. Ortaöğretimde 10 bin okul projesi ile tüm liselerimizin eğitim ortamlarını, fiziki altyapılarını, teknolojik altyapılarını, spor salonlarını, laboratuvarlarını elden geçiriyor, eksikliklerini gideriyoruz. Türkçe seferberliği ile öğrencilerimizin kültürümüzün taşıyıcısı olan güzel dilimizi nitelikli ve doğru bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz” diye konuştu.

“İLİM, FİKİR VE ERDEM SAHİBİ BİR GENÇLİK İSTİYORUZ”

Tüm bu çabaların gayesinin, ülkeyi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olacak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Gününü malayani işlerle geçiren, zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil, ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi, kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine, kinle nefretle öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkı duyan gençlere emanet ediyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın, maddi manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Türkiye’nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu, eğitim yoluyla en etkili lokomotifi hâline getirmedikçe, yaptığımız diğer eserlerin ve hizmetin hiçbir anlamı olmayacağını biliyoruz. Artık kendi ihtiyaçlarını idame ettirecek nüfusu bulamayan Batı’nın bugün yaşadığı krize, gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı, sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Genç nüfusumuzun önünü tıkayan değil tam tersine nitelik ve niceliği ile geliştiren bir araç olarak gördüğümüz eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz.”

Öğretmenler ve velilerin destekleriyle TEKNOFEST kuşağını en iyi şekilde yetiştireceklerine inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyadaki diğer ülkelerin sahte parıltılarına heveslenmek yerine, kendi potansiyelini, becerilerini, yenilikçi yönünü keşfederek, bunları harekete geçiren gençlerle istikbalin Türkiye’sini inşa edeceğiz. Sahip olduğumuz medeniyet ve tarih mirası, bize önümüzdeki büyük atılım için ihtiyacımız olan her türlü motivasyon için altyapıyı veriyor. Yeter ki buna inanalım, bu doğrultuda çalışalım azim ve sabır gösterelim. Son dönemde teknolojiden spora kadar her alanda gençlerimizin küresel düzeyde gösterdiği başarılar, doğru istikamette gittiğimizin işaretidir. İnşallah bundan sonrası daha kolaydır. Daha hızlı ilerleyecektir. Daha büyük menzillere vasıl olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“SİZE KENDİ ECDADINIZA SÖVDÜRMEYE ÇALIŞAN KÖKSÜZLERE KULAK ASMAYIN”

Gençlerin ülkenin umudu ve yarını olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında gençlere şöyle seslendi: “Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de göz bebeğisiniz. Her birinizin, geleceğe doğru adımlarla yürümeniz ve daha iyi bir eğitim alabilmeniz için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Tabi bu süreçte sizlere düşen önemli görevler de var. Her şeyden önce güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmeli, iyi tanımalısınız. Hamdolsun Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil, tam tersine bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı’na, bir hükümete, bir yönetime, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen altyapıda ve paradigmada göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sadece ordusunun kuruluş tarihi 2 bin 200 yılı aşan dünyanın en köklü devleti geleneğine sahip bir milletin mensupları olduğunuzu unutmayın. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya hatta size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın.”

“DİJİTAL DÜNYANIN İMKÂNLARINDAN FAYDALANIRKEN, SİZİ SAHTE BİR EVRENE HAPSETMESİNE İZİN VERMEYİN”

Öğrencilere şanlı tarihleriyle, zaferleriyle, kültürleriyle gurur duymaları, bizi biz yapan değerlerle her zaman iftihar etmeleri gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Büyüklere saygı göstermek, küçüklere şefkatle davranmak, yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevmek, tabiatla dost olmak, her konuda orta yolu tercih etmek bizim kültürümüzün temel düsturlarıdır. Bunun için anne, babanızın, aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Unutmayın onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır. Dijital dünyanın imkânlarından faydalanırken, sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla, akranlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiç bir bilgisayar oyunu dolduramaz. Vakit, en kıymetli sermayenizdir, onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Öğrenmenin, sabır gerektirdiğini asla gözden ırak tutmayın.”

“TARİHİMİZİN EN BÜYÜK YATIRIMINI YAPIYORUZ”

Kendisine her zaman örnek aldığı, gittiği her okulda öğrencilere, evde de torunlarına sık sık hatırlattığı “Oku, düşün, uygula, neticelendir” prensibini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de içinde yaşadığınız topluma faydalı fikirler, ürünler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını görme fırsatı bulacaksınız. Neticelendirdikçe başarmanın, başarılı olmanın, ortaya eser koymanın hazzını yaşayacak, hasılasını toplayacaksınız. Algılarınızı açık tuttuğunuz, şevkinizi kaybetmediğiniz, kendinize inandığınız müddetçe bu süreci kesintisiz devam ettireceksiniz. Her birinizin okumaya, okudukları üzerinde düşünmeye, düşündüklerini hayata geçirmeye devam edeceğine inanıyorum. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz. Bunun için eğitim, öğretim tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz. Bunun için her fırsatta sizlerle ortak hayaller kurmaya, ortak vizyonlar oluşturmaya, ortak hedefler belirlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Eğitimli, donanımlı, inançlı, azimli, çalışkan gençlerden aldıkları güçle devleti üç kıta, yedi iklimde söz sahibi yapacak hamlelere giriştiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin heyecanı ve gayretinden aldıkları şevkle, Türkiye’yi bırakın dünyayı uzay yarışının önde gelen aktörlerinden biri hâline gelecek atılımlarla yönettiklerini söyledi.

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşlardaki gençlerle aşamayacakları engel, üstesinden gelemeyecekleri mücadele olmadığına yürekten inandıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabb’im yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemize ve öğrencilerimize, tüm velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizi adeta bir elmas gibi sabırla, özenle işleyen eli öpülesi öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Törene Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları, veliler ve öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerle beraber ders zilini çaldı.

Tören sonunda Millî Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’ni gezerek, 10 /A sınıfını ve öğretmenler odasını ziyaret etti.