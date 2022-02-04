Artık, Öğretmenlik Mesleğinin de bir kanunu var... Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de onaylandı

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yüz binlerce eğitimcinin beklediği müjde geldi. TBMM Genel Kurulu'na sunulan kanun teklifi onaylandı. Böylece öğretmenlerin özlük haklarını iyileştiren ve kariyer hedeflerinin önünü açan kanun yasalaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, çıktı mı, içeriği ne, neleri değiştirecek gibi sorularla ele alınan kanuna ilişkin detaylar da netlik kazandı. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri, içeriği ve tam metni!

Bir süredir meclisten geçmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi. Böylece öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen gibi kariyer basamaklarını ilerlemek isteyen eğitimcilere kolaylık sağlayacak olan teklif yasalaştı. Öğretmenlikte liyakata dayalı ilerlemenin yolunu açan, Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılmasını sağlayan kanun, öğretmenlerin maaşlarında da iyileştirmeyi sağlıyor. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, içeriği ve maddeleri neler? İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri, içeriği ve tam metni!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ!

TBMM'ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi meclisten onay alarak yasalaştı. Son dakika gelişmesine göre yüz binlerce eğitimcinin kariyerini olumlu yönde etkileyecek, maaş artışını sağlayacak olan bu gelişmeyle birlikte, öğretmenler ve öğretmen adayları konunun detaylarını araştırıyor. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddeleri;

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polisler gibi birçok meslek grubunun kendine özgü kanunu varken öğretmenler için böyle bir durum söz konusu değildi. Bir süredir bu kapsamda beklenti içinde olan öğretmenlere sevindiren haber TBMM'den geldi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınacak.

TAZMİNAT HAKKI

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeler yapılıyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye çıkarılıyor.

Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR YAZILI SINAVDAN MUAF

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklar.