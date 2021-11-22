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Ara tatil sona bitti! 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı

Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren ara tatil sona erdi ve yeniden örgün eğitim başladı.

EĞİTİM 22.11.2021, 09:48 22.11.2021, 15:42 Murat Aydın
Ara tatil sona bitti! 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı

Türkiye'de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren ara tatil sona erdi ve yeniden örgün eğitim başladı.

Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı başı olan, 6 Eylül 2021'de tam zamanlı olarak başlanmıştı.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayan ilk ara tatili bugün sona erdi.  Yaklaşık 18 milyon öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Koronavirüs salgınının son zamanlarda ciddi bir şekilde yayılması ve ölüm oranlarının günlük 200'ün üzerinde bulunması aileler arasında tedirginlik yaratırken, öğrencilere aşı tartışmaları da gündemden düşmüyor.  

Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 66 SINIF KAPALI

Bugün itibarıyla 850 bin sınıftan 66'sı Covid-19 nedeniyle kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.

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En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranı yüzde 93'e ulaştı. Eğitim sistemindeki öğretmen sayısının büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmene karşılık geliyor.

EĞİTİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

#yüzyüze eğitim #ara tatil #eğitim #dersyılı #covit19 #koronavirüs
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