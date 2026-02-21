Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su taşkını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredecek.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AYDIN 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yarın (Cumartesi) toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 0°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -4°C, 14°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 8°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -9°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yarın (Cumartesi) toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına; Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerine kadar batısı güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, batısı akşam 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 6 ila 8, sabah saatlerinden itibaren geneli güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerine kadar kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah ve öğle saatlerinde Hatay'ın güney kıyı kesimleri 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.