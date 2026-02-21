Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle iftar yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Deprem bölgesinde yuvalarının anahtarlarını teslim alan ailelerimizi Ramazan ayı boyunca ziyaret etmeye, aynı sofrada dua ve muhabbetle buluşmaya devam edeceğiz.' dedi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle iftar yaptı. Bakan Çiftçi, ''Ramazan'ın bereketini Kahramanmaraş'ta Saylak ailesi ile paylaşıyoruz.' 6 Şubat depremlerinden etkilenen Eshabil Saylak ve kıymetli ailesini ziyaret ederek iftar sofrasında bir araya geldik. 'Yeni Evim, İlk İftarım' programlarımız kapsamında; deprem bölgesinde yuvalarının anahtarlarını teslim alan ailelerimizi Ramazan ayı boyunca ziyaret etmeye, aynı sofrada dua ve muhabbetle buluşmaya devam edeceğiz. Allah sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur ihsan eylesin. Saylak ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.' dedi.

Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret eden ve Vali Mükerrem Ünlüer ile görüşen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha sonra ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Fırat Görgel ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişçi, Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül'ün de eşlik ettiği programların ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı da ziyaret eden İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, burada bir basın açıklaması yaptı.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı basın açıklamasında Kahramanmaraş'ın İstiklâl Madalyası'nı topyekûn hak etmiş bir şehir olduğunu ve cesaretin, dirayetin ve vatan sevdasının abideleşmiş hâli olduğunu söyleyerek, 'Bu topraklar kahramanlığı kadar; ilim, irfan ve fikir mirasıyla da milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahiptir. Sütçü İmam'ın imanla tutuşturduğu kıvılcım, 7 Güzel Adam'ın kalemle inşa ettiği fikir iklimi, Mahzuni Şerif'in Anadolu'nun sızısını dile getiren yüreği; hepsi bu şehrin ruhunu yoğuran büyük değerlerdir. Bu nedenle Kahramanmaraş hem direnişi hem medeniyeti birlikte taşıyan hem kılıcı hem kalemi aynı onurla kuşanmış bir şehirdir.' dedi.



'Devletimiz Felaketin İlk Anından İtibaren Tek Bir Vatandaşını Dahi Sahipsiz Bırakmadı'



Kahramanmaraş'ın 3 yıl önce tarihimizin en büyük imtihanlarından birisiyle yüzleştiğini hatırlatan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti:



'6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve Asrın Felaketi olarak tarihe geçen depremler; hayatları, hatıraları ve umutları enkaz altında bıraktı. Kahramanmaraş merkezli bu büyük sarsıntı, 11 ilimizi doğrudan etkisi altına aldı. On binlerce canımızı toprağa verdik. Sadece Kahramanmaraş'ta 12 bin 772 kardeşimizi kaybettik. Milyonlarca vatandaşımız yuvasından oldu. Kahramanmaraş, asrın felaketinin merkezi oldu. Ama aynı zamanda asrın dayanışmasının da sembol şehri hâline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı liderliğinde; devletimiz felaketin ilk anından itibaren bütün imkanlarıyla sahaya indi, tek bir vatandaşını dahi sahipsiz bırakmadı. Sadece deprem bölgesine görevlendirilen ya da gönüllü giden kardeşlerimiz değil bir millet, topyekûn kardeşlik nöbetindeydi. Ben de depremden hemen sonra Afşin'e görevlendirilmiştim. O zor günleri siz kardeşlerimle birlikte yaşadım. Aynı acıyı paylaştık ve aynı dualara Âmin dedik. Afşin'de, bu aziz milletin nasıl kenetlendiğini, nasıl kardeş olduğunu gördüm. İnşallah bugün Cuma namazına müteakiben, Afşin'i de ziyaret edeceğim. O günlerde omuz omuza olduğumuz kardeşlerimize selam vermek, hâl hatır sormak, dualarını almak istiyorum.'