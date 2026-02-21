Gediz Nehri'nden gelen sanayi kaynaklı kirlilik, İzmir körfezini kirletmeye devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir körfezindeki kirlilik nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiler artarak devam ediyor.

Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu'nun ziyaretinde konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, hem Türkiye'deki sistemin hem de İzmir'deki yerel yönetim anlayışının ciddi sorunlar barındırdığını savundu. Doğan, '25 yıldır yönetiyorsanız artık mazeret değil sonuç üretmek zorundasınız' dedi.

Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu Başkanı Yunus Karakaya, yönetim kurulu üyeleri Bora Koçu, Oktay Karaçelik, Cem Şeker, Ahmet Yeniyıl ve Tekin Alptekin ile birlikte İYİ Parti İzmir İl Başkanı Av. Ülkü Doğan'ı ziyaret ederek platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmede İl Başkan Yardımcıları Bayram Önem, Hülya Türkoğlu ve Fisun Örük de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Yunus Karakaya, platformun amacının çocuklara ve gençlere temiz bir gelecek bırakmak olduğunu belirterek Türkiye'nin hangi alanlarda 'temizlenmeye' ihtiyaç duyduğunu sordu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ise Türkiye'de birçok alanda ciddi bir yozlaşma yaşandığını savunarak, temiz kalan alanları saymanın daha kolay hale geldiğini söyledi. Özellikle adalet sistemine olan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ifade eden Doğan, toplumsal ahlakta gerileme, suç oranlarında artış ve şiddetin yükselişinin tehlikeli bir tablo ortaya koyduğunu dile getirdi.

Siyasette kirlenme tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde Doğan, siyaset kurumunun bütünüyle hedef alınmasının doğru olmadığını belirterek, değişimin yine siyaset yoluyla gerçekleşeceğini vurguladı. Kurumun değil, kirlenen siyasetçilerin seçmen iradesiyle tasfiye edilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, Meclis'te yaşanan tartışmaların kurumların saygınlığına zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

İzmir'e ilişkin değerlendirmelerinde ise yerel yönetimlere yönelik eleştirilerini daha sert bir dille dile getiren Doğan, kentin hem çevresel hem de yönetimsel anlamda iyi durumda olmadığını savundu. İzmir'in kelimenin gerçek anlamıyla da temiz olmadığını belirten Doğan, özellikle körfez kirliliğinin yıllardır ihmal edilen bir sorun olduğunu söyledi.

Körfezde yaşanan çevre sorunlarının yalnızca birkaç yıllık değil, 20-25 yıllık birikimin sonucu olduğunu ifade eden Doğan, Gediz Nehri'nden gelen sanayi kaynaklı kirliliğin de büyük payı olduğunu vurguladı. Merkezi hükümetin sorumluluğuna dikkat çeken Doğan, İzmit Körfezi'nde uygulanan temizleme modelinin İzmir'de de uygulanması gerektiğini belirterek, 'İzmir ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor ama hak ettiği kamu yatırımını alamıyor' dedi.

Yerel yönetim performansına ilişkin değerlendirmesinde ise Doğan, muhalefet belediyelerinin ekonomik baskı altında olduğunu kabul etmekle birlikte bunun başarısızlık için mazeret olamayacağını söyledi. İzmir'in uzun yıllardır aynı siyasi anlayış tarafından yönetildiğini hatırlatan Doğan, 'Bu şartları bilerek göreve geldiler. Enkaz devraldık söylemi artık geçerli değil. Ortaya konulan güçlü bir vizyon, büyük projeler ve geleceğe dair net bir plan göremiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kentte siyasi kutuplaşmanın yerel ölçekte de devam ettiğini belirten Doğan, merkezi iktidar ile yerel yönetimler arasındaki polemiklerin İzmir'e somut fayda sağlamadığını, bunun yerine çözüm odaklı yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Partisinin kadrolarına da değinen Doğan, İYİ Parti'de liyakat ve ehliyet esasına dayalı bir yapı bulunduğunu ifade ederek, ülke ve şehir geleceği için kaygı duyan nitelikli insanların siyasete kazandırılması gerektiğini belirtti.