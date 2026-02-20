Rusya'nın St. Petersburg kentinde 18-20 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen prestijli Eurocupturkey Bay & Bayan Kuaför Milli Takımı Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden kuaförlerimiz büyük bir başarıya imza attı. Bay ve bayan kategorilerinde yarışan Türk Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğu unvanını ülkemize getirdi.

Yarışmada Türkiye'yi 10 başarılı kuaför ustası temsil etti. Milli takım üyeleri arasında yer alan ve Avrupa şampiyonu unvanına sahip Mardinli kuaför Emrah Bilen, elde edilen bu gurur dolu sonuçtan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: 'Mardinli olarak bu milli takımda yer almak benim için ayrı bir onur. Güzel bir sonuç alarak takım halinde Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmekten büyük gurur duyuyorum.

Kuaförlük mesleğini tutkuyla, inançla ve büyük bir azimle icra ediyorum. Amacımız, işimizi en iyi şekilde ve hakkıyla yapmaktır. Elimizden gelenin fazlasını ortaya koyduk. Ülkemizi ve özellikle Mardin'imizi en güzel biçimde dünyaya tanıttık. Türk bayrağımızı Rusya'da dalgalandırmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.'

Türkiye'yi ve Mardin'i uluslararası arenada başarıyla temsil eden Emrah Bilen, milli takımın diğer üyeleriyle birlikte yoğun hazırlık sürecinin ardından Rusya'da rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden milli kadro şu isimlerden oluştu:

Selçuk Karamaça - Antalya

Ali Yıldız - Konya

Tuncay Özkan - Ankara

Deniz Hamarat - Hatay

Volkan Aydın - Nevşehir

Nilgün Keser - Denizli

Sibel Purutçu - Erzurum

Emrah Bilen - Mardin

Rahmi Akbayrak - Ankara

Batuhan Polat - Sivas