Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren 'Halk Ekmek Büfeleri', Ramazan ayında hizmet ağını genişletti. Kent genelinde 8 ilçede faaliyet gösteren 51 büfeye İzmit Fatih Mahallesi ve Bekirdere Mahallesi'nde açılan 2 yeni büfe daha eklendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temel gıdaya daha kolay ve uygun fiyatla ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü 'Halk Ekmek Projesi'ni' büyütüyor. İzmit Fatih Mahallesi ve Bekirdere Mahallesi'nde açılan yeni büfelerle birlikte İzmit'teki Halk Ekmek büfesi sayısı 21'e yükseldi. Gölcük, Derince, Dilovası ve Kartepe'de 6'şar, Başiskele'de 5, Karamürsel'de 2, Kartepe ise 1 Halk Ekmek büfesi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, artan talepleri karşılamak amacıyla büfe ağını planlı şekilde büyütmeye devam edecek.

GÜNLÜK EKMEK ÜRETİMİ 16 BİNİ AŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından Halk Ekmek büfeleri için günlük 8 bin ila 9 bin 500 arasında ekmek üretimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca 11 büfe için çevredeki fırınlarla yapılan anlaşmalar kapsamında ortalama 7 bin ekmek daha hazırlanıyor. Böylece büfelere ulaştırılan günlük ekmek miktarı 16 binin üzerine çıkıyor.

RAMAZAN PİDESİ SATIŞA SUNULDU

Ramazan ayının ilk günü itibarıyla 300 gramlık Ramazan pidesi 20 TL'den vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi; kaliteli, hijyenik ve uygun fiyatlı ürün anlayışıyla Ramazan boyunca pide satışı hizmetini sürdürecek.

MUHTAR KOMZA'DAN TEŞEKKÜR

Fatih Mahallesi'ne açılan yeni büfe ile ilgili konuşan Fatih Mahallesi Muhtarı Ayla Komza, mahalle sakinleri adına memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: 'Bulunduğumuz bölgede market, bakkal ya da büfe bulunmuyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'dan mahallemiz adına bir Halk Ekmek büfesi talep etmiştik. Kendilerine mahallemiz ve vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.'

RAMAZAN BOYUNCA 6 GÜN HİZMET

Halk Ekmek büfeleri, Ramazan ayı boyunca resmi tatiller ve pazar günleri dışında haftanın 6 günü hizmet verecek. Büfeler, sabah 09.00-11.30 ve akşam 16.00-18.30 saatleri arasında vatandaşların pide ve ekmek ihtiyacını karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde hayata geçirilen yeni büfelerle vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve hesaplı ekmeğe erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kent genelinde sürdürülen Halk Ekmek hizmetleri, iftar sofralarına uygun fiyatlı ve güvenilir ürünler ulaştırmaya devam edecek.