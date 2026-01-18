Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'yse 2025 yılında ihracatını yüzde 23'lük artışla 963 milyon dolardan 1 milyar 185 milyon dolara taşıdı ve Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu.

İZMİR (İGFA) - Gıda ihracatında Türkiye'nin lideri olan hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 2025 yılında ihracatını yüzde 4'lük artışla 11 milyar 895 milyon dolardan 12 milyar 367 milyon dolara çıkardı.

2025 yılı performanslarını 'Yoğun ve verimli bir yılı geride bıraktık' diye özetleyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, yürüttükleri faaliyetler açısından oldukça hareketli, aynı zamanda yoğun bir mücadele sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ AÇIK ARA LİDER

'Sektörümüz gerek üretim altyapısı gerekse ihracat hacmiyle Türkiye'nin gıda ihracatında lokomotif sektörlerden biri' diyen Öztürk, 'İhracatımızda öne çıkan alt sektörler 602 milyon dolarla bitkisel yağlar, 151,6 milyon dolarla hayvan yemleri, 124,5 milyon dolarla çikolatalı şekercilik mamulleri, 99,5 milyon dolarla yağlı tohumlar ve 68 milyon dolarla hububattan mamul ürünler' oldu şeklinde özetledi.

CEZAYİR, LİBYA VE SUUDİ ARABİSTAN İLK ÜÇTE

İhraç pazarları hakkında da bilgi veren Başkan Öztürk şöyle devam etti; 'Cezayir'e 185 milyon dolarlık ihracat yaptık ve ihracatımızda birinci sıradaki yerini korudu. Libya 82 milyon dolarlık ihracatla ikinci olurken Suudi Arabistan'a ihracatımız yüzde 68'lik artışla 42 milyon dolardan 71 milyon dolara çıktı ve Suudi Arabistan en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. Bu ülkeleri 65 milyon dolarlık ihracatla Cibuti ve 51 milyon dolarlık ihracatla ABD izledi.'

ÖZTÜRK; '2026 YILI İHRACAT HEDEFİMİZ 1,4 MİLYAR DOLAR'

Sektör olarak uluslararası standartlara uygun üretim yapan, ürün çeşitliliği çok geniş ve rekabet gücü yüksek bir yapıya sahip olduklarının altını çizen Öztürk, 'Un, makarna, bitkisel yağlar, bisküvi, çikolata, şekerli mamuller, baharatlar ve evcil hayvan mamaları gibi pek çok üründe dünya çapında güçlü konumdayız. Birlik olarak hedeflerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2026 yılı için ihracat hedefimizi 1,4 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda çok daha yoğun bir pazarlama takvimi oluşturduk ve çalışmalarımıza şimdiden başladık' ifadelerini kullandı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, biri hububat, diğeri kedi-köpek mamaları sektöründe başlatmış olduğu iki UR-GE projesiyle projede yer alan firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirmek için çaba göstereceklerini vurgularken, bu projelere ilave ABD'de Türk gıdasının tanıtımı kapsamında Turkish Tastes Turquality Projesi ve şekerli mamuller sektörünün ihracatını artırmak için ABD, Kanada ve Meksika'da 'Şekerli Mamuller Turquality Projesi'ni 2026 yılında sürdüreceklerini kaydetti.