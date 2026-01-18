Bunlar da ilginizi çekebilir

Firma talebine istinaden 26 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi. 7 firmanın ise dahilde işleme izin belgeleri resen iptal edildi.

Buna göre, geçen ay 542 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi, 9 firmaya ise yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Aralık ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1) ile iptal edilen belgelerin listelerini Resmi Gazete'de duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Aralık ayında 542 firma için izin belgesi düzenledi. 26 firmanın talebine yönelik dahilde işleme izin belgeleri iptal edilirken, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi. 7 firmanın dahilde işleme izin belgelere resen iptal oldu.

