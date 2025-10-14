Ticaret Bakanlığı faaliyet illeri göre Ege Bölgesi'nin ihracatı yüzde 5'lik artışla 3 milyar 315 milyon dolardan 3 milyar 470 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi'nin 9 aylık ihracatı ise yüzde 1,4'lük artışla 32 milyar 233 milyon dolardan 32 milyar 690 milyon dolara ulaştı. Bursa, Eylül ayında ihracatını yüzde 20 artırarak fotofinişle İzmir'i geçti.

İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi'nin 9 aylık ihracatı ise yüzde 1,4'lük artışla 32 milyar 233 milyon dolardan 32 milyar 690 milyon dolara ulaştı.

İzmir, ihracatını 171 milyon dolarlık artışla 1 milyar 631 milyon dolardan 1 milyar 802 milyon dolara taşıdı ve Ege Bölgesi ihracatına liderlik etmeyi sürdürdü. Ancak İzmir'in, yüzde 10,5'lik ihracat artışı, Bursa'nın hızlı yükselişi karşısında üçüncülüğü korumasına yetmedi.

Bursa, eylül ayında ihracatını yüzde 20 artırarak 1 milyar 508 milyon dolardan 1 milyar 809 milyon dolara çıkardı ve fotofinişle İzmir'i geçti.

Ocak - Eylül döneminde Bursa'nın ihracatı 14,4 milyar dolar olurken, İzmir 17,9 milyar dolarla 9 aylık süreçte üçüncü sıradaki yerini korumayı sürdürdü.

EYLÜL AYINDA EGE BÖLGESİ İHRACAT ARTIŞ REKORTMENİ UŞAK

2025 yılının 8 aylık döneminde ihracatta durağan bir seyir izleyen Uşak, Eylül ayında atağa geçti.

2024 yılı eylül ayında 38,6 milyon dolar ihracat yapan Uşak, 2025 yılı eylül ayında yüzde 16,5'luk artışla 45 milyon dolarlık ihracata ulaştı ve Ege Bölgesi illeri arasında ihracat artış rekortmeni oldu.

MANİSA'NIN İHRACATI GERİLEDİ

2024 yılı Eylül ayında 680 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Manisa, 2025 yılı eylül ayında 643 milyon dolarlık performans ortaya koydu. Manisa'nın ihracatı eylül ayında yüzde 5,4 gerilerken, 9 aylık ihracatı yüzde 1'lik azalışla 5 milyar 496 milyon dolar olarak kayda geçti.

2025 yılında ihracatta başarılı bir grafik ortaya koyan Denizli, eylül ayında ihracatını yüzde 4'lük artışla 362,9 milyon dolardan 377,8 milyon dolara taşıdı.

Denizli'nin 9 aylık ihracatı da yüzde 6'lık artışla 3 milyar 147 milyon dolardan 3 milyar 333 milyon dolara çıktı.

BALIKESİR 200 MİLYON DOLARI AŞTI

Türkiye'ye yıllık 2,5 milyar dolar döviz kazandıran Balıkesir, eylül ayında ihracatını yüzde 2'lik artışla 197,4 milyon dolardan 200,7 milyon dolara yükseltti.

Balıkesir, yılın geride kalan zaman diliminde ihracatını yüzde 4'lük artışla 1 milyar 773 milyon dolardan 1 milyar 840 milyon dolara taşıdı.

AYDIN'IN İHRACATINA EYLÜL AYINDA NAZAR DEĞDİ

2024 yılında 1 milyar 848 milyon dolarlık ihracata ulaşan, 2025 yılında 2 milyar dolar barajını geçmeyi hedefleyen Aydın'ın ihracat performansına Eylül ayında nazar değdi.

Aydın'ın ihracatı yüzde 10'luk kayıpla 167,8 milyon dolardan 150,8 milyon dolara indi.

Ancak Aydın, 2025 yılının ocak - eylül döneminde ise ihracatını yüzde 6'lık artışla 1 milyar 298 milyon dolardan 1 milyar 375 milyon dolara çıkardı.

Su ürünleri sektöründe Türkiye birincisi olan Muğla, Eylül ayında yüzde 5,5'luk artışla ihracatını 114 milyon dolardan 121 milyon dolara çıkardı.

Muğla'nın 9 aylık ihracatı yüzde 7,6'lık büyüyerek 944,8 milyon dolardan 1 milyar 16 milyon dolara ulaştı ve 1 milyar dolar barajını aştı.

PORSELENİN BAŞKENTİ KÜTAHYA İHRACATINI ARTIRDI

Öte yandan porselenin başkenti Kütahya ise, Eylül ayında ihracatını yüzde 3 artırarak 75,6 milyon dolardan 77,6 milyon dolara taşıdı.

Kütahya'nın 9 aylık dönemdeki ihracatı yüzde 3,5'luk gelişimle 712 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.