Türkiye’nin ihracatta yükselen sektörlerinden ve 2024 yılında 3,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya, gözünü Çin pazarına çevirdi.İZMİR (İGFA) - ABD’nin Çin’e uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergileri sonrası Çinli mobilya devleri Türkiye’de üretim ortaklığına sıcak bakıyor.

Egeli ihracatçılar bu fırsatı değerlendirmek için Şanghay ve Foshan’a gidiyor.

Dünya mobilya üretiminin yüzde 40’ını, ihracatının yüzde 32’sini tek başına gerçekleştiren Çin ile iş birliği olanaklarını araştırmak, ölçek ekonomisini yerinde görmek ve Çin’e yıllık 10 milyon doları bulan ihracatımızı artırmak isteyen Egeli mobilya ihracatçıları, Şanghay ve Foshan’a çıkarma yapacak.

Son yıllarda fuar gibi yüksek katılımlı düzenlediği sektörel ticaret heyetleriyle dikkati çeken Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Aegean Furniture Ur-Ge Projesi kapsamında düzenleyeceği “Çin URGE Sektörel Ticaret Heyeti”ne 17 firma katılacak.

“İLK YURTDIŞI ADIMI ÇİN’E”

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege’deki mobilya ihracatçılarını kümelendirerek Türk mobilyasının marka değerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gürle, “Aegean Furniture Ur-Ge Projesi kapsamında ilk yurtdışı pazarlama faaliyetimizi Çin’e gerçekleştiriyoruz. Dünya mobilya ihracatı 525 milyar dolara ulaştı, Çin’in tek başına mobilya ihracatı 190 milyar dolar seviyesinde. Dünya mobilya üretiminin yüzde 44’ünü, ihracatının yüzde 36’sını Çin tek başına gerçekleştiriyor. ABD’nin Çin’e uyguladığı yüksek gümrük vergileri nedeniyle Çinli üreticiler Türkiye’de üretim ortaklığına sıcak bakacaklarını öngörüyoruz. Biz de bu zemini araştıracağız” dedi.