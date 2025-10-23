Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Çorum, Bitlis ve Van çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Batı kesimlerde yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, özellikle Kuzey Ege kıyıları, Edirne'nin ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağına dikkat çekti.

Hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Rüzgârın, genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması istendi.