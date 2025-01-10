İzmir'de Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi Kampüsü iç yolunu yenileyerek hem eğitim kurumlarına hem de bölgedeki ulaşım ağına destek oldu. Yaklaşık 1 kilometrelik yol çökme ve bozulmalar giderilerek yeniden asfaltlandı.İZMİR (İGFA) - Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimin öncelikleri olduğunu belirterek gelen taleplere duyarsız kalmadıklarını vurguladı.

Yenilenen yol, binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamasına imkan tanıdı.

Ankara asfaltı bağlantısından kampüsün arka giriş kapısına kadar uzanan bu yol, aynı zamanda iki özel okul ve İzmir Fen Lisesi’ne ulaşımı sağlayarak binlerce öğrenci, öğretmen ve veli tarafından kullanılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yolun belediyenin sorumluluk alanında olmamasına rağmen gelen talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini ifade etti. Başkan Eşki, “Her gün binlerce öğrenci, öğretmen ve veli bu yolda sıkıntı yaşıyor. Bize iletilen taleplere kayıtsız kalamazdık. Bornova Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve eğitim kurumlarımıza destek vermek bir önceliğimiz”diye konuştu.