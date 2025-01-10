Genç Hayat Vakfı, mevsimlik tarım işçiliği döngüsündeki çocuklarla farkındalık yaratıcı bir çalışma gerçekleştirdi. Çocukların kendi seslerini duyurmalarına ve hayallerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu çalışma, eğitim hakkının önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Çalışma kapsamında çocuklar, yapay zekâ teknolojisi yardımıyla okumanın önemini ve okula devam etme arzularını anlatan görseller tasarladı.

Her bir görsel, çocukların hayallerini, çalışmak yerine eğitim almayı tercih ettiklerini ve geleceğe dair umutlarını yansıtan güçlü mesajlar içerdi.

Çocuklar ayrıca yapay zekâ desteğiyle, oluşturdukları görsellerin kendileri için ne anlam ifade ettiğini açıklayan kısa cümleler yazdı.

“Domates toplamak için kirlenen eller değil, resim yaparken boyanan eller olmalı çocukların hatırası. Tarlada geçen bir çocukluk değil, okulda filizlenen bir gelecek olmalı her çocuğun hakkı.”

Bu anlamlı görseller, Genç Hayat Vakfı ekibi tarafından kartpostala dönüştürüldü ve Şanlıurfa’da düzenlenen etkinlikte sergilendi.

Görselleri üreten çocuklar, çalışmalarının detaylarını ziyaretçilere kendileri anlattı. Kartpostallar, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü ve çocuk işçiliği sorununa dair farkındalık yaratmada etkili bir araç haline geldi.