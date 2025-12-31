Ege Ordusu Komutanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğinde düzenlenen 'Yapay Zekâ ve İnsan: Savunma Sanayi Perspektifi' panelinde, yapay zekânın modern savaş doktrinlerine etkisi, savunma sanayinde millîleşme hedefi ve insan-makine etkileşimi çok yönlü olarak ele alındı.

İZMİR (İGFA) - Ege Ordusu Komutanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle 'Yapay Zekâ ve İnsan: Savunma Sanayi Perspektifi' paneli gerçekleştirildi.

Ege Ordusu Komutanlığında düzenlenen panele; Orgeneral İrfan Özsert, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, akademisyenler ve askerî personel katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Orgeneral İrfan Özsert, bu anlamlı etkinliğe verdikleri destek dolayısıyla Dokuz Eylül Üniversitesine teşekkür ederek, gerçekleştirilen bilgilendirmelerin askerî personel ile akademik çevre arasındaki bağı güçlendireceğini ve Türk askerinin daha bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağını ifade etti.

'GELECEĞİN MUHAREBELERİNDE ÜSTÜNLÜK, YAPAY ZEKÂLARIN DONANIM GÜÇLERİNE GÖRE BELİRLENECEK'

Özsert, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

'Günümüz muharebe sahasında yapay zekâ destekli insansız hava araçları, geleneksel caydırıcılık çatışmalarını zayıflatmıştır. Ukrayna-Rusya arasındaki bu savaş, yapay zekâ laboratuvarlarına dönüşmüş, yapay zekâların savaşı hâline gelmiştir. Yapay zekâ destekli, minimum insan desteğine ihtiyaç duyan silahlar savaşım şeklini tamamen değiştirmiştir. Geleceğin muharebelerinde üstünlük, silah üstünlüğünden çok yapay zekâların donanım güçlerine göre belirlenecektir.'

'YAPAY ZEKÂNIN KARAR VERME MEKANİZMASI İNSAN KADAR GÜÇLÜ DEĞİL'

Panelin açılış sunumunu gerçekleştiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ise 'Yapay Zekâ ve İnsan Fizyolojisi' başlıklı sunumuyla, yapay zekânın insan ve savunma sanayi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekânın ortaya çıkış tarihi ve tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler paylaşan Prof. Dr. Yılmaz, yapay zekânın veri, enformasyon ve bilginin bir araya gelmesiyle oluştuğuna dikkat çekti. Yapay zekânın en önemli eksiklerinden birinin, karar verme mekanizmasının insan kadar güçlü olmaması olduğunu ifade eden Yılmaz, insan beyninin karar verme süreçlerindeki üstünlüğüne vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın ardından panele çevrim içi olarak bağlanan ve aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürü Sadullah Uzun, Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Millî Teknoloji Genel Müdürlüğünün adının 'Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü' olarak değiştirildiğini hatırlattı. Uzun, yapay zekânın sosyal, akademik ve askerî alanlarda doğru kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panel kapsamında akademisyenler tarafından şu sunumlar gerçekleştirildi:

Prof. Dr. Mehmet Kuntalp: Agentic Yapay Zekâ ve Savunma Amaçlı Kullanımı

Prof. Dr. Derya Birant: Yapay Zekâ ve İnsan Aktivitesi Tanıma

Prof. Dr. Yavuz Şenol: Giyilebilir Kablosuz Çoklu Sensör İzleme Sistemi ve Derin Öğrenme ile Aktivite Tanıma

Prof. Dr. Güleser Kalaycı Demir: Yapay Zekâ Tanımlı Anomali Tespiti ve Kestirimci Bakım

Prof. Dr. Arif Engin Çetin: Yapay Zekâ Tabanlı Biyomedikal Uygulamalar

Doç. Dr. Ufuk Nalbantoğlu: Sürü Zekâsı, Öz Organizasyon ve Sürü Otonomisi

Doç. Dr. Burçin Özsaydan: Otonomi İçin Takviyeli Öğrenme - Derin Sinir Ağları Aracılığıyla Geliştirilmiş Yöntemler

Doç. Dr. Serhat Tozburun: Yapay Zekâ Destekli Görüntü Analizi

ANI OBJESİ TAKDİM EDİLDİ

Program, Orgeneral İrfan Özsert tarafından DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve sunum yapan akademisyenlere katkılarından dolayı anı objesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.