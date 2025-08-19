İştiraki Eti Bakır aracılığıyla bugüne kadar Çanakkale İnkaya Mağarası, Samsun İkiztepe ve Elazığ Salkaya Mozaiği kazı çalışmalarına destek veren Cengiz Holding, şimdi de Efes Antik Kenti’nin simge yapılarından Yamaçevler’in avlu ve mutfak alanlarının restorasyonuna katkı sağlayacak.İZMİR (İGFA) - Cengiz Holding, kültürel mirasın korunmasına katkı sağlama vizyonunu sürdürüyor.

Çanakkale İnkaya Mağarası, Samsun İkiztepe ve Elazığ Salkaya Mozaik kazılarına verdiği desteklerin ardından, şimdi de Efes Antik Kenti’nin simge yapılarından Yamaçevler’in avlu ve mutfak bölümlerinin restorasyonuna katkı sunan şirket, İyonya, Roma ve Bizans medeniyetleri döneminde dini, kültürel ve ticari açıdan öne çıkan önemli bir yerleşim olan Efes’in kalbinde yer alan bu alanları restorasyona alacağını duyurdu.

EN BÜYÜK DUVAR RESMİ KOMPLEKSİ GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Cengiz Holding'in desteğiyle yürütülecek bu projede, duvar resimlerinin koruma altına alınması için kapsamlı adımlar atılacak.

Yamaçevler’de restorasyon çalışmaları kapsamında; avlu bölümünde 4 kişilik uzman ekip tarafından 12 hafta, mutfak bölümünde ise 2 kişilik ekiple 6 hafta sürecek çalışmalar yürütülecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk olarak, resimlerin ve altındaki sıva katmanlarının sağlamlaştırılması hedefleniyor. Daha önce yapılmış yetersiz veya hatalı müdahaleler düzeltilerek, eserlerin özgün haline dönmesi sağlanacak. Yüzeyler kir, toz ve zararlı unsurlardan titizlikle temizlenecek, böylece mümkün olduğunca orijinal materyaller ortaya çıkarılacak. Eksik kısımlar, eserin dokusuna uygun kireç harcıyla doldurulacak ve yapılan tüm rötuş işlemleri, gelecekte geri alınabilir modern yöntemlerle gerçekleştirilecek.