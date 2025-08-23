Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Karaot Tohum Derneği iş birliği ile üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitimler devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yer alan Toprak Okulu’nda Anadolu Etap ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle Şeftali Üreticilerine Yönelik “Narda Hasat Yönetimi ve Kalıntı Eğitimi” düzenlendi.

Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatih Şen ve Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Özkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı eğitimde Efes Selçuk’un önemli ihracat ürünlerinden olan narın hasat ve depolama sürecindeki kayıpların önlenebilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlara dair üreticilere bilgi verildi.

Nardan verim alabilmek için iyi bir işçiliğin ilk adım olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Şen; “Nar bahçelerinde çalışacak işçilerin iyi eğitilmesi çok önemli. En başta bahçelerin yıllık bakım işlerinde atılan doğru adımlar ile hasat sürecinde kaybı en aza indirmek mümkün. Bir nar bahçesinde yıllık bakım işleri arasında narların çürümesini engellemek için meyvelerin seyreltilmesi, çatlamanın, çatlamalarının azalması ve depo ömrünün uzatılması için bitki beslenmesi yıllık yapılması gereken bakım işleri arasında yer alıyor” dedi.

Yıllık bakım işlerinin düzenli olarak yapılmamasının narda fizyolojik bozukluklar meydana getirebileceğini belirten Prof. Dr. Fatih Şen; “Yıllık bakım çalışmaları düzenli yapılmadığı takdirde narda meyve çatlaması, güneş yanıklığı meydana gelebilir. Bu fizyolojik bozukluklar da ürünün kalitesini düşürür. Hasat süreci de ürün kalitesi açısından yıllık bakım çalışmaları kadar önemlidir. Çünkü hasat dönemi ürünün zararlanma olasılığının en yüksek olduğu dönemdir. Hasat döneminde dikkat edilmezse mekanik yaralar sonucu nar meyvesinde çeşitli yaralar oluşur. Bu da hasat sonrası kayıpları artırır” dedi.

Anadolu Etap Tarım ve EBRD’nin ortaklığında hayata geçirilen eğitim, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretici bilincinin artırılması açısından önemli bir adım oldu. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üreticilere yönelik düzenlenen eğitimler devam edecek.