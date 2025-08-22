Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden uzman akademisyenlerin katılımıyla herkese açık ve ücretsiz “Yapay Zekâ Okulu”nu hayata geçiriyor. Veri Analizi Okulu, yapay zekâ alanında yetkinlik geliştirmeyi hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’nin yapay zekâ ve veri analizi alanındaki kapasitesini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı.

YÖK’ün himayesinde başlatılan “Veri Analizi Okulu” projesi kapsamında, Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden dünya çapında tanınan akademisyenlerin katılımıyla “Yapay Zekâ Okulu” açılıyor. Eğitimler, herkese açık ve ücretsiz olarak sunulacak.

1 Ekim 2025 ile 24 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek ders programı, yapay zekâ ve veri analizi konularında bilgi ve beceri kazanmak isteyen bireylere yönelik tasarlandı.

Türkiye’nin önde gelen hocalarının vereceği derslerle, katılımcıların bu alanda yetkinlik geliştirmesi ve küresel rekabete katkı sağlaması amaçlanıyor.

YÖK, bu girişimle hem akademik hem de profesyonel dünyada yapay zekâ farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Zoom üzerinden yapılacak dersler için Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü web sitesi ile son başvuru tarihi 7 Eylül 2025 olarak açıklandı.