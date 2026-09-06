Efes Selçuk'un kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST 2026, renkli görüntülere sahne olan EFEST Korteji ile başladı.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel öncülüğünde Efes Selçuk Belediyesi hizmet binası önünden başlayan korteje; Efes Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu, Artemis Bandosu, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Efes Selçuk Belediyesi Etkinlik Merkezi öğrencileri, animasyon grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik ve dans eşliğinde ilerleyen kortej, Pazar Yeri'nde sona erdi.

Kortejin ardından Pazar Yeri'nde EFEST 2026'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu yıl düzenlenen EFEST'in kentin kurtuluşunun 104. yılına adandığını belirtti.

EFEST'in yalnızca bir festival olmadığını vurgulayan Başkan Sengel, organizasyonun Efes Selçuk'un kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerinin tanıtılmasına da katkı sunduğunu ifade ederek; 'Biz 2019 yılından bu yana EFEST'i 'Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet' sloganıyla düzenliyoruz. Son yıllarda kendi yetiştirdiğimiz çocukların ve gençlerin enerjisiyle festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle öncelikle çocuklarımıza ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu festivali belediye emekçilerimizin, kent gönüldaşlarımızın ve İzmir Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla düzenliyoruz. EFEST 2026'nın hem ekonomimize katkı sağlamasını, esnafımıza değer katmasını hem de kurtuluşumuzun 104. yılını hep birlikte kutlamamıza vesile olmasını diliyorum. Tüm katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize ve esnafımıza güzel bir festival diliyorum' dedi.

Başkan Sengel'in konuşmasının ardından Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Halk oyunları gösterisinin ardından Kakapedia Dans Grubu'nun performansı da izleyicilerden büyük beğeni topladı.

ÜRETİCİLERİN STANTLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

EFEST 2026 kapsamında Efes Selçuk'un yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen üreticilerin ürünlerinin yer aldığı alışveriş stantları da festivalin ilk gününde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Festival alanındaki stantlarda yerel ürünlerden el emeği ürünlere kadar pek çok farklı seçenek ziyaretçilerle buluştu.

EFEST 2026'nın ilk gününün dikkat çeken etkinliklerinden biri de genç kuşağın sevilen yazarlarından Beyza Alkoç'un okurlarıyla buluşması oldu.

EFEST Kitap Fuarı Sokağı'nda gerçekleştirilen imza etkinliğinde Alkoç'un kitaplarını imzalatmak isteyen okurlar uzun kuyruklar oluşturdu. Genç yazar, okurlarının yoğun ilgisine karşılık vererek kitaplarını imzaladı ve hayranlarıyla bir araya geldi.

ÇOCUKLAR EFEST'İN NEŞESİ OLDU

EFEST'in en renkli konukları yine çocuklar oldu. Festival kapsamında düzenlenen Çocuk Oyun Atölyeleri ve Deneyim Alanları, çocuklara eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı.

Şişme oyun parkurunda doyasıya eğlenen çocuklar, Eski Gece Pazarı'nda gerçekleştirilen Sihirbaz Gösterisi'ne de yoğun ilgi gösterdi. Festival alanındaki etkinlikler boyunca çocukların neşesi EFEST'e ayrı bir renk kattı.

Müzik ve sahne performanslarıyla da zengin bir program sunan EFEST 2026'nın ilk günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Smyrna Ensemble Orkestrası'nın konseriyle tamamlandı.

Kültür, sanat, müzik, eğlence ve üretimin bir araya geldiği EFEST 2026, 8 Eylül'e kadar birbirinden renkli etkinliklerle Efes Selçuklular ve kente gelen ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.