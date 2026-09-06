Bornova Belediyesi, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda teknolojik yatırımları, yeşil çözümleri ve kültürel miras maketleriyle ziyaretçileri hayran bırakıyor

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alan standında 'Yeşil, Dijital ve Kentsel Dönüşüm' vizyonunu yansıtan teknolojik ve kültürel yatırımlarını ziyaretçilerle buluşturuyor. Bornova Belediyesi standı, interaktif Dijital Deneyim Odası ve hibrit Akıllı Direk maketlerinin yanı sıra istihdam mülakatları ve sanatsal çocuk atölyeleriyle de 13 Eylül'e kadar fuarın en gözde merkezi olmaya aday.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açan 95. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl da kentin kalbinde teknoloji, çevre ve sanatı bir araya getiriyor. Fuarın en çok dikkat çeken katılımcılarından biri olan Bornova Belediyesi, Kültürpark Lozan Kapısı Girişi - Uzun Havuz bölgesinde yer alan standıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Bornova'da hayata geçirilen yeşil, dijital ve kentsel dönüşüm hamlelerinin interaktif modellerle anlatıldığı stant, hem çocuklara hem de yetişkinlere eşsiz bir fuar deneyimi sunuyor.

AKILLI TEKNOLOJİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK BİR ARADA

Bornova Belediyesi standına gelen vatandaşları ilk olarak ilçenin geleceğini şekillendiren vizyon projeleri karşılıyor. Kurulan Dijital Deneyim Odası, kentin 3 boyutlu dijital ikiz uygulamalarını meraklılarıyla buluştururken; çevre dostu ve hibrit enerji üretimi yapan Akıllı Direkler gibi yüksek teknoloji yatırımlarının maketleri geleceğin akıllı şehir mimarisini gözler önüne seriyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının sergilendiği Türkiye'nin en büyük Kent Bostanı prototipi ise yeşil dönüşümün en doğal örneği olarak yoğun ilgi görüyor.

Standın kültürel ve kentsel dönüşüm alanında ise Bornova'nın kent kültürüne kazandırılan Abide-i Hürriyet Meydanı ve KKTC Parkı gibi simge alanlar ile Sarnıç Köyü'nde yükselen ve ilçenin yeni sembollerinden biri haline gelen Mescid-i Aksa Camii'nin maketleri sergileniyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA'YI BİLİMİN, DOĞANIN VE KÜLTÜRÜN ÖNCÜSÜ YAPIYORUZ'

Bornova stant alanında vatandaşlarla yakından ilgilenen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fuar katılımı ve belediyenin vizyonuna dair şunları söyledi:

'95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Bornova'mızın sadece bugününü değil, geleceğini de sergiliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kenti ortak akılla, yeşil, dijital ve kentsel dönüşüm ekseninde büyütme sözü verdik. Bugün burada sergilediğimiz Akıllı Direk prototiplerimiz, Dijital Deneyim Odamız ve Kent Bostanımız, Bornova'da kurduğumuz sürdürülebilir yaşam ekosisteminin küçük birer modelidir. Amacımız, çocuklarımıza geri dönüşüm bilincini aşılamak, gençlerimizi teknolojiyle buluşturmak ve Bornova'yı İzmir'in inovasyon merkezi haline getirmektir. Kültürel mirasımıza sahip çıkarken bilimin ışığında ilerleyen bir Bornova inşa ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük dönüşüme ortak olmaları için Lozan Kapısı'ndaki standımıza bekliyoruz.'

5-13 EYLÜL DOLU DOLU ETKİNLİK PROGRAMI: İSTİHDAM, SANAT VE EĞLENCE TEK ÇATIDA

Bornova Belediyesi standı, sergilenen vizyon projelerinin yanı sıra her gün 16.00 - 23.00 saatleri arasında 7'den 70'e herkes için canlı atölyeler ve etkinlikler sunuyor. İlçedeki istihdam krizine çözüm üreten altın bilezik istihdam merkezi aracılığıyla fuar süresince kentin dev markaları iş arayan vatandaşlarla stantta doğrudan mülakatlar gerçekleştiriyor.