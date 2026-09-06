Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ereğli Balık Hali ve Balıkçı Barınağı ile Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret ederek balıkçılarla bir araya geldi. Büyükşehir tarafından genişletilen balıkçı barınağında inceleme yapan Başkan Büyükakın yeni sezonun bereketli geçmesini diledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılık projeleri ile üreticileri desteklemeye devam ediyor.

Kocaeli'nin 700 yıllık balıkçı kasabası Karamürsel Ereğli'deki barınak da bu destekler kapsamında yeniden düzenlendi. Nisan ayında başlatılan çalışmalar yeni av sezonuna yetiştirildi. Çalışmalar kapsamında, Ereğli Balıkçı Barınağı'nın rıhtımı genişletildi, kayık depolama alanı 10 metreye çıkarıldı. Ayrıca mevcut barınakların kullanım alanını artırmak amacıyla rıhtım da deniz tarafına doğru genişletildi.

YENİ SEZON ZİYARETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hem çalışmaları incelemek hem de bereketli bir sezon dilemek üzere Karamürselli balıkçıları ziyaret etti. AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, teşkilat yöneticileri ve meclis üyeleri ile ziyaretlerde hazır bulundu. Başkan Büyükakın'ın ilk durağı, Ereğli Balık Hali ve Balıkçılar Barınağı oldu.

Esnafla sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ereğli Balık Hali ve Balıkçı Barınağı'ndan sonra Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükakın'ı kalabalık bir şekilde karşılayan balıkçılar, barınak düzenleme çalışmalarından dolayı kendisine teşekkürlerini sundu. Balıkçılara yönelik desteklemelerinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Büyükakın, bereketli bir sezon temennisinde bulunarak tüm balıkçılara kolaylıklar diledi.