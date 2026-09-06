Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 2026 Yılı Yaz Okulu Kapanış ve Sertifika Töreni'ne katılarak kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. İki ay süren yaz dönemi eğitimlerinde 937 yetişkin ve 928 çocuk olmak üzere toplam 1.865 kursiyer, sanatın farklı branşlarında eğitim aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını her yaş grubundan vatandaşlara yönelik eğitimlerle sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın 2026 yılı Yaz Okulu eğitimleri tamamlandı.

6 Temmuz'da başlayan ve iki ay boyunca iki şubede devam eden yaz dönemi eğitimlerinin ardından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kapanış ve Sertifika Töreni düzenlendi. Programa katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kursiyerlerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu. Törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erkan Küp, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gençlerden Başkan Büyükkılıç'a Sazlı Sözlü Karşılama

Konservatuvar Yaz Okulu'ndan mezun olan öğrenciler, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyeti mini konserlerle karşıladılar. Büyükkılıç ve Milletvekili Böhürler, karşılamadan dolayı öğrencilere teşekkür ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin seslendirdiği parçalara da eşlik ederek, onlarla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikle törenin düzenlendiği salona geçti. Salondaki katılımcılar, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyeti alkışlarla coşkulu bir şekilde karşıladı.

'Kültür Başkenti Kayseri'mize Bu Tür Etkinlikler Yakışıyor'

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda kursiyerlere ve ailelerine hitap etmek ve sertifikalarını takdim etmek üzere sahneye davet edilen Başkan Büyükkılıç, sahnede öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Büyükkılıç, çiçek takdimlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, 'Kültür başkenti Kayseri'mize bu tür etkinlikler yakışıyor' dedi.

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin başladığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 9 gün süreyle Kayseri'de değişik etkinliklere imza atılacağını söyledi.

Büyükkılıç, öğrencilerin yaz dönemlerini verimli bir şekilde geçirmelerini ve kendilerini geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yaz Okulu'na katılan kursiyerleri tebrik ederek, 'Sizleri bağrıma basıyorum. En önemlisi bize güven duyan velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Amacımız özgüven içerisinde sizlerin yetişmesine katkı sağlamak' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her döneminde gençlere yönelik birçok alanda kurslar vermeye devam ettiklerini kaydederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Büyükkılıç, gençlere hitaben, 'İyi ki varsınız sevgili yavrularımız. Sizleri tebrik ediyor, alnınızdan öpüyor, bağrıma basıyorum' ifadelerini kullandı.

Gençlere sunulan imkânlardan dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de ayrıca çocuklarını sanata yönlendiren ailelere ve kurslara katılan öğrencilere de teşekkür etti.

Çocukların Performansları Büyük Beğeni Topladı

İki aylık eğitim döneminin ardından düzenlenen kapanış programında, çocuk kursiyerler eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri sergileme fırsatı buldu. Kursiyerlerin programda gerçekleşen gösteri ve performansları katılımcılardan ilgi gördü. Başkan Büyükkılıç, Gesi Bağları'nı seslendiren koroya eşlik ederek, coşkularına ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törenin sonunda yine kursiyerler tarafından açılan el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi de ziyaret ederek, eserleri ilgiyle inceledi.

1.865 Kursiyer Sanatla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın 2026 yılı Yaz Dönemi eğitimlerinden 937 yetişkin ve 928 çocuk olmak üzere toplam 1.865 kursiyer faydalandı.

Çocuk kursiyerler; bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt olmak üzere 8 farklı branşta eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Yetişkin kursiyerler ise bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, bateri, klarnet, yan flüt, ud ve resim olmak üzere 11 farklı branşta eğitim aldı.

Program kapsamında kursiyerlere sertifikaları da takdim edilirken, Başkan Büyükkılıç çocuklarla ve aileleriyle bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan Kayseriliyi kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.