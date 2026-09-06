İzmir Enternasyonal Fuarı, Dr. Cemil Tugay'ın katılımıyla resmi törenle açıldı. 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganıyla 13 Eylül'e kadar sürecek olan 95. İEF, çeşitli sergi ve etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen resmi törenle açıldı.

Açılış töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İEF'nin 100'üncü yılına yalnızca beş yıl kaldığını hatırlatarak bu dönemin fuarı ikinci yüzyılına hazırlama süreci olduğunu vurgularken, 'İlk yüzyılda dünya İzmir'e geldi; ikinci yüzyılda İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak.' dedi. Başkan Tugay ayrıca merkezi yönetim, yerel yönetimler, iş dünyası ve sektör temsilcilerinin ortak hedef etrafında buluşması halinde İzmir'in gücünün daha ileri taşınabileceği mesajını verdi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez ise, Ege'nin parlayan yıldızı İzmir'den dünyaya uzanan bu fuar olduğunu belirterek, Türkiye'nin ticarette yeni ufuklara yürüyüşünün ve küresel pazarlarda daha güçlü bir yer edinme iradesinin önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İEF 16.00-23.00 SAATLERİ ARASINDA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Geçtiğimiz yıl 776 bin 843 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl da ticaret, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren programıyla İzmir'in en önemli buluşmalarından biri olacak.

Her gün saat 16.00 ile 23.00 saatlerinde açık olacak 95. İEF kapsamında konserlerden tiyatro ve gösterilere, sergilerden farklı deneyim alanlarına kadar geniş bir program ziyaretçilerle buluşacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın giriş ücretleri tam 100 TL, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.