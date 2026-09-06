Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kentin geçmişten bugüne taşınan hikayelerini 'Bey Mahallesi Öyküleri' ile tarihi Bey Mahallesi'nin sokaklarında yeniden canlandırıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı 'Şehir Tiyatrosu Sokakta Tiyatro Festivali', tarihi Bey Mahallesi'nde sanatseverlerle buluştu.

4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında sahnelenen 'Bey Mahallesi Öyküleri', Gaziantep'in kent hafızasında yer etmiş hikayeleri tarihi sokakların atmosferiyle buluşturuyor.

'Kiraz' ve 'Eski Sinema Sokağı / Nakıp Ali' adlı iki öyküden oluşan oyun, tiyatroyu tarihi mekanın dokusuyla bir araya getiriyor.

GEÇMİŞİN HİKAYELERİ TARİHİ SOKAKLARDA YENİDEN CANLANIYOR

Zerrin Yanıkkaya'nın kaleme aldığı, Ahmet Serhat Artunç'un yönettiği 'Bey Mahallesi Öyküleri', 'Kiraz' ve 'Eski Sinema Sokağı / Nakıp Ali' olmak üzere iki ayrı öyküden oluşuyor.

Oyunda Nil Gül ve Emirhan Gökyıldız sahne alırken, Şirvan Kalenderoğlu yönetmen yardımcılığını üstleniyor. Oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini ise Nejat Şener yürütüyor.

'Kiraz' adlı öyküde, bir edebiyat öğretmeninin gözünden mahalleye sinmiş hatıralar, çocukluk arkadaşlığı ve bir kedinin hafızasında yeniden canlanan geçmişin izleri ele alınıyor.

'Eski Sinema Sokağı / Nakıp Ali' ise Antep'in ilk sinemasının doğuşuna uzanıyor. Kiliseden yetimhaneye, ardından sinemaya dönüşen tarihi bir mekanın nostaljik hikayesi, tiyatronun anlatım gücüyle seyirciye aktarılıyor.

Bellek, zaman ve mekan ilişkisini merkeze alan yapımda bireysel anılar, ortak kent hafızasının parçaları olarak sahneye taşınıyor.

SAHNE İLE SOKAĞIN HAFIZASI BULUŞUYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun, klasik sahne anlayışının dışına çıkarak tarihi Bey Mahallesi'nin dokusunu gösterimin bir parçası haline getiriyor.

Geçmişin seslerini bugünün sokaklarına taşıyan gösterimle mahalle hikayeleri yalnızca anlatılmıyor, izleyicinin bulunduğu mekanın tarihiyle birlikte yeniden deneyimlemesi sağlanıyor.

Gaziantep'in ortak hafızasında iz bırakan hikayeleri tiyatro aracılığıyla yeniden keşfetmek isteyen sanatseverler, festival kapsamında gerçekleştirilen gösterimlerle Bey Mahallesi'nin tarihi atmosferinde sanatla buluşuyor.

ALPAY: BEY MAHALLESİ, KÜLTÜRÜMÜZ VE SANATIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Festivalin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, 5 yıl önce şehir tiyatrosu kurulduğunda bu kadar ilerleyeceğini tahmin edemediklerini ifade ederek şunları söyledi:

'Şehir tiyatromuz gerçekten şehre çok önemli katkılar sundular. Şu anda 15'inci oyunumuzu oynuyoruz. Şehir tiyatromuzu biz Bey Mahallesi'nin içine kurguladık. Bey Mahallesi, kültürümüz ve sanatımız için çok önemli. Şehir tiyatromuzda oyunu Bey Mahallesi'nin içinde kurgulandı.'

ATEŞ: SANATI SALONLARDAN ŞEHRİMİZİN TARİH VE KÜLTÜR KOKAN SOKAKLARINDA HEMŞERİLERİMİZLE BULUŞTURDUK

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Bilim, Sanat Daire Başkanı Hüseyin Ateş ise şehri kültür, sanat ve bilim şehri yapmak amacıyla sanatın her alanına destek verdiklerini aktararak şöyle konuştu:

'Bugün de şehrimizde yine ilk olan 'Sokakta Tiyatro Festivali' ile kadimkültürümüzü kadim şehrimizin oyunları, sanatı salonlardan şehrimizin tarih ve kültür kokan sokaklarında hemşerilerimizle buluşturduk. Bu festivaleTürkiye'mizin çeşitli yerlerinden toplam 6 aktif oyun grubu ve şehir tiyatromuzun kendi ekibiyle birlikte toplam 9 oyunla pazar gününe kadar çok güçlü bir şekilde tiyatro festivalimizi gerçekleştireceğiz.'