Gebze Sultan Ayhan İlkokulu'nda 2025-2026 eğitim yılı yarıyıl tatili öncesi karne dağıtımı yapıldı. Gebze Kaymakamı ve Belediye Başkanı, öğrencilere karnelerini vererek, başarılar diledi ve eğitimdeki emekleri için öğretmenlere teşekkür etti.

Karne günü dolayısıyla okulu ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle birlikte okulda bir araya geldi. Öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken, okulda yarıyıl tatili öncesinde coşkulu ve anlamlı anlar yaşandı. Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini takdim ederek başarılar diledi. Eğitim sürecinde gösterilen gayretin önemine vurgu yapılırken, öğretmenler ve okul yönetimine de emeklerinden dolayı teşekkür edildi.