Efes Selçuk Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığını bir adım daha ileri taşıyor.İZMİR (İGFA) - Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda, Türkiye Belediyeler Birliği’ne yapılan mama yapım parkuru başvurusunun olumlu sonuçlandığını müjdeledi. Başkan Sengel, sokak hayvanları için kendi imkânlarıyla mama üretebilecekleri bir mama yapım parkurunun yakın zamanda kurulacağını açıkladı.

Meclis toplantısında bu önemli gelişmeyi paylaşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği’ne yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurarak, sokak hayvanlarına yönelik yeni bir duyarlılık projenin müjdesini verdi. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarına sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefleyen proje, Efes Selçuk Belediyesi’nin hayvan hakları konusundaki duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni tarafından kabul edilen mama üretim parkuru projesi sayesinde, belediyenin kendi imkânlarıyla köpek maması üretebileceğini belirtti. Projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Sengel, “Köpek mamamızı yapabileceğimiz bir makine parkurumuz, Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni tarafından kabulü dâhilinde olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.