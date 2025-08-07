Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Savaştepe’nin Sarıbeyler Mahallesi Kapıdere mevkiinde yıllardır beklenen içme suyu hattı yapımına başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde bölgenin önemli bir ihtiyacını gideren ekipler, mahalle sakinlerinin taşıma su çilesini de bitiriyor.BALIKESİR (İGFA) - Sürdürülebilir ve sağlıklı su yönetimi için 20 ilçede çalışmalarını sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Savaştepe’nin Sarıbeyler Mahallesi’nde yıllardır süren susuzluk sorununu çözmek için Kapıdere mevkiinde 1.000 metrelik yeni içme suyu şebeke hattı imalatına başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetlerini sürdüren BASKİ, vatandaşların yarım asrı aşan susuzluk sorununu gidermek için önemli bir çalışmayı hayata geçirdi.

VATANDAŞLAR SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ SUYA KAVUŞUYOR

Bugüne kadar hiç içme suyu şebeke hattı bulunmayan bölgede uzun yıllardır beklenen içme suyu hattı, BASKİ’nin girişimleriyle tamamlandı. Daha önce taşıma suyla ihtiyaçlarını gideren ve sondajların yetersiz kaldığı Sarıbeyler Mahallesi’nin Kapıdere mevkiinde BASKİ ekiplerinin çalışmalarıyla projelendirilen 1.000 metrelik içme suyu şebeke hattı imalatına başlandı. Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen çalışmalarla birlikte mahalle sakinlerinin su sorununun da kalıcı bir çözüme kavuşması hedefleniyor.

“BAŞKANIMIZ AHMET AKIN SAYESİNDE ARTIK SU SORUNU TARİHE KARIŞTI”

Mahallelerinde yaşanan su sorunun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sayesinde çözüme kavuştuğunu söyleyen Sarıbeyler Mahalle Muhtarı Dilaver Süngü, “Yetersiz altyapı ve meydana gelen patlaklar nedeniyle mahallemizde sürekli su kesintileri yaşıyorduk. Yapılan bu çalışma sayesinde artık bu sorunlar tarihe karıştı. Bu konuda bizden desteğini esirgemeyen başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.