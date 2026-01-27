İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Emekli Efeslim Kart uygulamasıyla emekli vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Belediye, 2025 yılı içerisinde Emekli Efeslim Kart kapsamında aylık ortalama 80 emekliye toplam 1 milyon 449 bin TL tutarından destek sağlandı.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi'nin örnek sosyal yardım projeleri arasında yer alan Emekli Efeslim Kart, emeklilerin ekonomik olarak nefes almasını amaçlarken aynı zamanda yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü karşısında zorlanan emeklilere yönelik bu destek, doğrudan yaşam alanlarına dokunarak sosyal dayanışma sağlıyor.

Emekli Efeslim Kart'tan; en düşük emekli maaşı olan 20 bin TL gelirle geçinmek zorunda kalan, hane içerisinde başka bir geliri bulunmayan ve kendisi ile ailesi adına bir konut dışında tapu kaydı olmayan emekliler yararlanabiliyor.

Emeklilerin her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullarına dikkat çeken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Emekli Efeslim Kart Projesi'nin bir ihtiyaçtan doğduğunu vurgulayarak; 'Emekli Efeslim Kart, ihtiyaçtan doğan bir proje aslında. Alım gücünün düşmesi, giderek artan fiyatlar özellikle de emekli vatandaşlarımızın zor durumda bırakıyor. En son yapılan zamlar emeklinin derdine çare olmaktan çok uzak. İktidarın göz ardı ettiği bir kesim haline gelen emeklilere, ekonomik kayyum darbesini alan bir belediye olarak destek olmaya çalışıyoruz' dedi.