İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 348 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de zehir tacirlerine yönelik büyük bir operasyona imza atıldığını duyurdu.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Yüksekova kırsalında toplam 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin yakalandı. Uyuşturucu maddeyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2016011630354608157

Bakan Yerlikaya paylaşımında, uyuşturucuyla mücadelenin çok katmanlı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, 'Uyuşturucu suç örgütlerinin elebaşından sokak satıcısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıyoruz. Sadece uyuşturucuyu değil, bu suçlardan elde edilen gelirleri de hedef alıyoruz' ifadelerini kullandı.