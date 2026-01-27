2025 Küresel Doğal Afetler Raporu'na göre, şiddetli fırtınalar 21. yüzyılın en maliyetli sigorta riskleri haline geldi. 2025 yılında doğal afetlerden kaynaklanan küresel ekonomik kayıplar 260 milyar dolar olurken sigortalı kayıplar 127 milyar dolar ile yüksek seyrini sürdürürken, sigortalılık oranı yüzde 49 ile tarihi zirveye çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Aon'un hazırladığı 2025 Küresel Doğal Afetler Raporu yayımlandı. Sonuçlara göre şiddetli konvektif fırtınalar 21. yüzyılın en maliyetli sigorta riskleri haline geldi.

Giderek daha yaygın hale gelen ve sayıca artan bu olayların küresel kayıp türlerini köklü şekilde değiştirdiğini ortaya koyan rapor, kuruluşların bu olaylardan kaynaklı riskleri yönetmelerine ve sigortalanabilirlik imkânlarını artırmalarına yardımcı olacak fiziksel ve finansal direncin hayati önemine dikkat çekti.

2025'te doğal afetlerin yol açtığı küresel ekonomik kayıplar 260 milyar dolar ile 2015'ten bu yana en düşük seviyeye gerilese de sigortalanmış kayıplar 127 milyar dolar ile yüksek seyrini sürdürdü. 2025 yılında sigorta ödemeleri üst üste altıncı yıl 100 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. Aynı zamanda küresel sigorta koruması yüzde 49 ile en yüksek seviyeye çıktı

1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE EKONOMİK KAYBA NEDEN OLAN 49 DOĞAL AFET YAŞANDI

2025 yılında ekonomik kaybı 1 milyar doların üzerine çıkan 49 büyük doğal afet kaydedildi. Bu rakam, tarihsel ortalamaya yakın olmakla birlikte 2024'e göre daha düşük seviyede kaldı. Hava olaylarının büyük çoğunluğu her zamanki gibi 27 olay ile ABD'de yaşandı ve en fazla kayıp yaratan risk türü 21 olay ile şiddetli konvektif fırtınalar oldu.

10 milyar doların üzerinde ekonomik kayba yol açan en büyük afetler arasında; California'daki Palisades ve Eaton yangınları, ABD'de mart ayı ortasında görülen geniş çaplı şiddetli konvektif fırtınalar, Çin'deki mevsimsel sel felaketleri, Myanmar'daki deprem ve Karayipler'i etkileyen Melissa Kasırgası yer aldı. Öte yandan, EMEA bölgesinde 2020'dan bu yana ilk kez bu ölçekte bir ekonomik kayıp yaratan afet yaşanmadı.

2000 YILINDAN BU YANA 2 MİLYONA YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen yıl doğal afetler dolayısıyla dünya genelinde en az 42 bin kişi yaşamını yitirdi. Bölgesel dağılım incelendiğinde, afet kaynaklı ölümlerin yaklaşık 14 bini Asya'da, 24 bin 500'den fazlası ise Avrupa'da meydana geldi. Avrupa'daki ölümlerin neredeyse tamamı aşırı sıcak hava dalgalarından kaynaklandı. 2000 yılından bu yana doğal afetler, küresel çapta 1,9 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu dönemde en ölümcül afet türleri deprem ve tsunamiler, sıcak hava dalgaları, tropikal siklonlar ve seller olarak öne çıktı.