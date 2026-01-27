İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ruhsat, iskan ve itfaiye raporlarıyla ilgili denetimlerin sıkılaştığını belirterek vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için uyardı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'in yapı stokunun büyük ölçüde eski olduğunu belirterek, son dönemde yaşanan yangın ve iş kazalarının ardından denetimlerin artırıldığını açıkladı. Hürriyet, her işyerinin her faaliyete uygun olmadığını vurgulayarak, 'Ruhsat en son değil, en başta sorulmalı' dedi.

Vatandaşların işyeri kiralayıp tadilat yaptıktan sonra belediyeye başvurmasının ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirten Hürriyet, itfaiye raporunun tek başına yeterli olmadığını, yapısal ve imara ilişkin şartların da sağlanması gerektiğini ifade etti. Eski iş hanlarının en sorunlu alanlar olduğunu söyleyen Hürriyet, bina yönetimi başvurusu olmadan tekil işletmelere ruhsat verilemediğini, bu nedenle mühürleme işlemlerinin yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.

Ruhsatsız işletmeler için yoklama ekiplerinin sahada olduğunu açıklayan Hürriyet, 'Amacımız kimseyle karşı karşıya gelmek değil, İzmit'i güvenli ve kurallı bir kent haline getirmek' diyerek işletmelere çağrıda bulundu.