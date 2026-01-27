İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube seçimleri öncesinde Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu, aday tanıtım kahvaltısında güçlü bir birliktelik sergiledi. Bursa İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri kapsamında düzenlenen aday tanıtım kahvaltısında konuşan Ferdi Tercanlıoğlu, mesleğin sorunlarını ve çözüm projelerini anlattı.

BURSA (İGFA) - İMO Bursa seçimi sürecinde İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen aday tanıtım programları kapsamında, Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubunun kahvaltılı toplantısı yoğun katılımla yapıldı. 600'ü aşkın inşaat mühendisinin katılım sağladığı toplantıda Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu Başkan Adayı Ferdi Tercanlıoğlu'nun özgeçmişinin yer aldığı tanıtım videosu büyük ilgi gördü. Ardından kürsüye çıkan Tercanlıoğlu, Bursa İnşaat Mühendisleri Odası'nın mevcut sorunları, mesleğin itibarı ve oda vizyonu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'ODA SADECE EVRAK VEREN BİR KURUM DEĞİL, MÜHENDİSİN KALKANIDIR'

Konuşmasında meslek odalarının asli görevlerine vurgu yapan Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu adayı, İMO Bursa'nın yalnızca bürokratik işlemler yürüten bir yapı olmaması gerektiğini belirterek, 'Oda; meslektaşının teknik gücü ve hukuki kalkanı olmak zorundadır' ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve yurt dışı şantiye deneyimlerini paylaşan Ferdi Tercanlıoğlu, inşaat mühendislerinin uluslararası alanda çalışabilme yetkinliğine rağmen mesleki haklar konusunda yaşadığı eşitsizliklere dikkat çekti. Müteahhitlik sisteminde mühendis istihdamının zorunlu olmamasını ise halkın can güvenliği açısından ciddi bir risk olarak değerlendirdi.

'ODA SESSİZLEŞİRSE MÜHENDİS EZİLİR, ODA SUSARSA MESLEKTAŞ YALNIZ KALIR'

İş kazaları ve depremler sonrasında sorumluluğun tek taraflı olarak inşaat mühendislerine yüklenmesini eleştiren Ferdi Tercanlıoğlu, bu durumun ancak güçlü ve etkin bir meslek odasıile aşılabileceğini ifade etti. Tercanlıoğlu, 'Oda sessizleşirse mühendis ezilir, oda susarsa meslektaş yalnız kalır' sözleriyle, Bursa İnşaat Mühendisleri Odası'nın kurumsal gücünün önemine dikkat çekti. Odanın ancak yüksek üye katılımı ve ortak irade ile güçleneceğini vurgulayan Tercanlıoğlu, İMO Bursa'nın yaklaşık 7 bin üyesi bulunmasına rağmen seçimlere katılımın düşük olmasının bu açıdan önemli bir sorun olduğuna işaret etti. Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu'nun bu süreçte liyakat, emek ve vefa anlayışıyla oluşturulmuş, nitelikli bir birliktelik sunduğunu belirten Tercanlıoğlu, meslektaşlarını odaya ve seçim sürecine sahip çıkmaya davet etti.

TERCANLIOĞLU'NDAN YEŞİL PASAPORT VURGUSU

Konuşmasında inşaat mühendislerinin yeşil pasaporttan istifade etmesi gerektiğine dikkat çeken Ferdi Tercanlıoğlu, mühendislik mesleğinin doğası gereği uluslararası alanda icra edilebilen, teknik bilgi ve uygulamaları evrensel bir meslek olduğunu ifade etti. Yurt dışında aktif olarak görev yapan binlerce Türk inşaat mühendisi bulunduğunu hatırlatan Tercanlıoğlu, buna rağmen mesleki faaliyetleri uluslararası düzeyde olan mühendislerin yeşil pasaport hakkından yararlanamamasının önemli bir hak kaybı oluşturduğunu belirtti. Meslekler arasında ortaya çıkan bu uygulama farklılığının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Tercanlıoğlu, inşaat mühendislerinin yeşil pasaporttan istifade etmesinin bir ayrıcalık değil, mesleğin niteliğinden kaynaklanan doğal bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

GENÇLER, KADINLAR VE ŞANTİYE ŞEFLERİ İÇİN SOMUT PROJELER

Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu'nun yeni döneme ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaşan Ferdi Tercanlıoğlu, projelerin masa başında değil, sahada karşılığı olan, mühendislerin günlük mesleki sorunlarına doğrudan çözüm üreten bir anlayışla hazırlandığını vurguladı.

• Üyelere hukuki destek sağlayarak, iş kazaları, mesleki sorumluluklar ve sözleşme süreçlerinde mühendislerin yalnız bırakılmamasını,

• Yetkin Mühendislik Yasası'nın hayata geçirilmesi için kararlı ve ısrarlı bir takip süreci yürütmeyi,

• Genç mühendisler için kariyer köprüleri ve CV havuzu oluşturarak, mezuniyet sonrası iş bulma ve tecrübe kazanma süreçlerine aktif destek vermeyi,

• Kadın mühendisler için eşit temsil ilkesini hayata geçirerek, şantiyede, ofiste ve yönetim kademelerinde aktif rol almalarını sağlamayı,

• Şantiye şefleri için hukuki ve mali koruma mekanizmaları geliştirerek, sahadaki sorumlulukların adil ve güvenli bir zeminde yürütülmesini,

• Deprem ve güvenli kentler vizyonu kapsamında, Bursa'nın kentsel dönüşümünden afet sonrası müdahalelere kadar her aşamada odanın teknik aklını etkin kılmayı amaçladıklarını açıkladı.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI TANITILDI

Programın son bölümünde Ferdi Tercanlıoğlu, Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu'nun asil ve yedek yönetim kurulu adaylarını sahneye davet ederek tanıtımlarını gerçekleştirdi. Adayların mesleki geçmişleri ve oda çalışmalarına sağlayacakları katkılara ilişkin bilgiler paylaşılırken, tanıtımlar toplantıya katılan inşaat mühendisleri tarafından ilgiyle takip edildi.

YEREL YÖNETİMLERDEN KATILIM

Toplantıya, Bursa'daki yerel yönetim temsilcileri de katılım sağladı. Programa; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, geçmiş dönem belediye başkanlarından Erdem Saker ile çok sayıda yerel yönetim temsilcisi iştirak etti.

Toplantının sonunda Ferdi Tercanlıoğlu, İMO Bursa seçimi öncesinde tüm inşaat mühendislerini odaya ve seçim sürecine sahip çıkmaya davet ederek katılımcılara teşekkür etti. Programın kapanışında Tercanlıoğlu, kendi ürettiği yerli tohumları, üzerinde 'Bilimle inşa, doğayla yaşa'sloganının yer aldığı paketlerle toplantıya katılan mühendislere hediye ederek, mesleki sorumluluğun çevre ve sürdürülebilirlik bilinciyle birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekti.