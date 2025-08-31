Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Edremit’te kurulan Kadın Emeği Çarşısı, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini kazanca dönüştürdüğü bir dayanışma alanına dönüştü.BALIKESİR (İGFA) - Edremit’te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonunda Kadın Emeği Çarşısı kuruldu. Etkinlikte kadınlar ürettikleri el emeği ürünleri stantlarda sergilerken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın da girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Üreten kadınları her fırsatta destekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde gerçekleştirilen Kadın Emeği Çarşısı, kurulduğu ilçelerde yoğun ilgiyle karşılanmaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonunda ve ilçe kent konseylerinin iş birliğiyle gerçekleşen Kadın Emeği Çarşısı’nda kadın girişimciler ürettikleri el emeği ürünleri kazanca dönüştürüyor. Bu kapsamda Edremit Faruk Serpil Parkı’nda kurulan stantlarda el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

BAŞKAN AKIN’DAN ÜRETEN KADINLARA TAM DESTEK

Kadınların üretimdeki gücünü artırmak için kadın kooperatifleri ve kadın girişimcileri her fırsatta destekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın ile birlikte Edremit’teki Kadın Emeği Çarşısı’nda kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Stantları ziyaret eden Başkan Akın ve eşi Arbil Akın’a; Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile eşi Gülhan Ertaş ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden de eşlik etti. Balıkesir’de kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlenmesi için her türlü desteği vereceklerini söyleyen Başkan Akın, kadınların iş gücüne katılımlarının önemine değindi.