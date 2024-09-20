Trakya Üniversitesinin yeni yönetimi, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ilk senato ve yönetim kurulu toplantısını Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde gerçekleştirdi. Edirne’nin tarih ve kültürüne sahip çıkmanın sembolik ifadesi olarak bu tarihi yapıda gerçekleştirilen senato toplantısı aynı zamanda Prof. Dr. Mustafa Hatipler yönetimindeki ilk senato toplantısı oldu.EDİRNE (İGFA) - 1488 yılında Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılan külliyenin medresesi, bugünün tıp fakültesine denk gelen dönemin hekim yetiştiren bir eğitim kurumu, darüşşifası ise hekimlerin öğrendikleri bilgileri uygulama alanıydı. Günümüzün eğitim – uygulama hastanelerinin bir örneğini asırlar önce bu topraklarda kurmuş olan atalarımızın mirasına sahip çıkmak kadar şehrin tüm tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekmek amacıyla Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında yapılan bu toplantıya rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve konservatuvar müdürleri ile genel sekreter ve seçilmiş diğer temsilciler katıldılar.

Sabah 10.30 ile 12.00 arası yapılan senato toplantısında üniversitenin senato gündemi doğrultusunda yeni dönemin yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu. Yine külliyede verilen öğlen yemeğinin ardından, saat 14.00’te yine bu tarihi binada üniversitenin yönetim kurulu toplantısı da gerçekleştirildi.