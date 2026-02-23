Doğayla tarihin, gelenekle modern dayanıklılığın kesişim noktasında yer alan Alanya Ultra Trail, 27-28 Mart 2026 tarihlerinde spor tutkunlarını Alanya'da buluşturuyor.

ANTALYA (İGFA) - Cleopatra Plajı'ndan deniz seviyesinde başlayan parkurlarıyla Akdeniz kıyılarından Toroslar'ın teknik ve zorlu yamaçlarına doğru yükselen organizasyon, 3.905 metrelik toplam yükseklik kazanımı ile ultra trail disiplininin en iddialı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sıfır noktasından başlayan ve yüksek irtifa kazanımı sunan bu yapı; değişen iklim, zemin ve doğa koşullarıyla sporcuları hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınarken, Alanya'nın eşsiz manzaralarını ve tarihi dokusunu yarışın ayrılmaz bir parçası hâline getiriyor.

Dağ Koşusu branşında Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına pek çok kez imza atan milli atlet 'Dağların Arslanı' Ahmet Arslan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Alanya Ultra Trail, kısa sürede Türkiye'nin ve bölgenin en prestijli dağ koşusu organizasyonlarından biri haline geldi. Cleopatra Plajı'ndan start alan yarış, irtifa kazandıkça değişen iklim koşulları, teknik parkurları ve tarihi rotalarıyla katılımcılara aynı gün içinde farklı mevsimleri yaşatan benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu önemli organizasyon yeniden yapılanarak dünyaca ünlü atletlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

TRADİTİON TO TRAİL: GEÇMİŞTEN PATİKAYA UZANAN YOLCULUK

Alanya Ultra Trail 2026'nın mottosu 'Tradition to Trail', bu coğrafyanın kadim hafızasına ve kültürel mirasına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Akdeniz'in sıcak güneşiyle Toroslar'ın serin yamaçları arasında uzanan rotalar, yüzyıllar boyunca Yörüklerin göç yolları ve kervanların geçiş güzergâhı oldu. Bugün o yollar, ultra trail parkurlarına dönüşüyor.

Bu parkurlarda adım atan her koşucu yalnızca irtifa kazanmaz; aynı zamanda geçmişin izlerini takip eder. Gelenekten ilham alan Alanya Ultra Trail, modern ultra trail ruhunu Alanya'nın doğal ve kültürel zenginliğiyle buluşturarak geçmişten bugüne uzanan çok katmanlı bir deneyim sunuyor.