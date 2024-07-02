Edirne İl Jandarma Komutanlığı Enez'de vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarının önlenmesi ve en aza indirilmesi amacıyla Enez ilçesinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda; orman alanlarında ve orman sınırlarına yakın alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakılmaması, ormanlarda, izin verilen piknik alanları dışında piknik yapılmaması, ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmaması, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi, tarladan ve bahçelerden çıkan otların yakılmaması hususlarında vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.