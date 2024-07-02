Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - BUSİAD’ın “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon çalışması sohbetin ana konusu olurken, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e sunumu daha önce başından sonuna kadar dinlemesinden dolayı teşekkür etti. Başkan Özdemir ise Bursa 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nın çıkarılması ve herkesin buna uyması gerektiğini ifade etti.

Nilüfer’de tarımın hak ettiği yerde olması için köylerde kooperatifleşme için çalıştıklarını ifade eden Başkan Özdemir, Eylül ayında bir çalıştay yapmayı planladıklarını da dile getirdi.

Ziyarette ayrıca Nilüfer Belediyesi ile BUSİAD arasında kurulması planlanan kuluçka merkezi de gündeme geldi.

BUSİAD’ın hayırlı olsun ziyaretine Küçükkayalar’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Tuncer Hatunoğlu ve Veda Girgin Eroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Parlamış, Hüsamettin Çoban ve Serdal Can ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç da katıldı.

Ziyaretin sonunda Küçükkayalar, Özdemir’e Derviş Fincan seti de hediye etti.