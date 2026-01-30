Edirne'de İpsala Halk Eğitimi Merkezi ile Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Meriç'teki taşımalı eğitim öğrencilerinin öğle yemekleri artık İpsala'dan sağlanacak. Uygulama, öğrencilerin sağlıklı beslenmesini ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğini ve sağlıklı beslenmeyi desteklemek amacıyla Meriç'te anlamlı bir protokol töreni gerçekleştirildi.

İpsala Halk Eğitimi Merkezi Döner Sermaye İşletmesi ile Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği anlaşması, taşımalı eğitim gören öğrencilerin öğle yemeği ihtiyacını karşılamayı garanti altına aldı. Bu kapsamda Meriç ilçesindeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin öğle yemekleri, İpsala Halk Eğitimi Merkezi'nin modern mutfaklarında hazırlanacak. Döner sermaye işletmesi bünyesinde sunulacak yemek hizmeti, öğrencilere taze, sağlıklı ve düzenli öğün sağlamayı amaçlıyor.

Yetkililer, uygulamanın temel hedeflerini; fırsat eşitliği, sağlıklı gelişim ve akademik odak olarak açıklarken, söz konusu iş birliğinin yalnızca bir yemek hizmeti sunmakla kalmadığı, aynı zamanda ilçeler arası kurumsal dayanışmanın da güzel bir örneği olduğu vurgulandı.