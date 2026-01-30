Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Şu an göğsümüzü gere gere dünyanın her ülkesinde, uluslararası toplantıların tamamında anlatabileceğimiz bir eğitim öğretim sürecine kavuştuk.' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen 10. Tematik Kış Kampları'nın Antalya Ahmet Hamdi Akseki Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen 'Eğitimciler Kampı' programına katıldı. Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim altyapısının fiziki ve teknolojik açıdan büyük bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı.

Antalya Ahmet Hamdi Akseki Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen 'Eğitimciler Kampı' programına katılarak, Türkiye'de eğitim alanında son 20 yılda kaydedilen gelişmeleri öğrencilerle paylaşan Bakan Tekin, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin eğitim sisteminde ciddi sorunlar yaşandığını hatırlatarak, o dönemde sınıf mevcutlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ve okulların fiziki koşullarının yetersiz kaldığını ifade etti. 'O dönem teknolojik yenilikleri eğitim süreçlerinde kullanmak neredeyse imkânsızdı' diyen Bakan Tekin, derslik başına düşen öğrenci sayısının şu anda ortalama 20 olduğunu ve ilk ve ortaöğretimde maksimum 23 öğrencilik sınıfların bulunduğunu belirterek, 'Bu rakam OECD ortalamasının üzerinde. Fiziki koşullar ve altyapı bakımından okullarımız çok iyi durumda' dedi.

Öğretmenlerin geçmişte dile getirdiği bilgisayar ve internet talebinin de karşılandığını vurgulayan Bakan Tekin, 'Şu anda Türkiye'de yaklaşık 650 bin dersliğin tamamında internet erişimi ve etkileşimli tahtalar var. Öğrenciler EBA üzerinden dünyanın en büyük eğitim içerik portallarına ulaşabiliyor' diye konuştu. Eğitimde nitelik açısından Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında ilk üçte yer aldığını ve genel bütçenin 5'te birinin eğitime ayrıldığını söyleyen Bakan Tekin, ayrıca 12 yıllık zorunlu eğitim müfredatının üçte bir oranında sadeleştirildiğini, derslerin bilgiyi beceriye dönüştürmeye odaklandığını aktardı.