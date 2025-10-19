İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son kararnameyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Merve Ayık, Edirne'nin Enez ilçesi Kaymakamlığı görevine atandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni görev yeri Enez'de hizmet vermeye hazırlanan Kaymakam Ayık, kamu yönetimi alanındaki tecrübesi ve sosyal projelere verdiği önemle tanınıyor.

MERVE AYIK KİMDİR?

1990 yılında Ankara'nın Akyurt ilçesinde doğan Merve Ayık, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.

2013 yılında Biyomedikal Mühendisliği bölümünden mezun olan Ayık, 2019'da Hukuk Fakültesini bitirerek kamu yönetimi alanında ikinci bir akademik birikim kazandı.

2014 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde 'Sağlık Uzmanı' olarak göreve başlayan Ayık, bu kurumda yedi yıl boyunca çeşitli idari görevlerde bulundu.

2021 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı Kaymakamlık Sınavını kazanarak mülki idare amirliği kariyerine adım attı.

Kaymakamlık stajlarını Muğla Seydikemer ve Trabzon Ortahisar ilçelerinde tamamlayan Ayık, 12 Ağustos 2022 tarihli onayla Aydın Karpuzlu Kaymakam Vekili olarak göreve başladı.

Yaklaşık iki yıl boyunca Karpuzlu'da görev yapan Ayık, ilçede eğitimden tarıma, turizmden kadın girişimciliğine uzanan birçok sosyal projeye destek verdi.

Mayıs 2024'te İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından düzenlenen Yabancı Dil Eğitim Programına katılmak üzere görevinden ayrılmıştı.

ENEZ'E GENÇ VE DİNAMİK BİR KAYMAKAM

Enez'in yeni kaymakamı olarak görevlendirilen Merve Ayık, genç, donanımlı ve çok yönlü bir mülki idare amiri profiliyle dikkat çekiyor.

Kamu hizmetinde şeffaflık, sosyal projelerde sürdürülebilirlik ve vatandaşla doğrudan iletişimi ön planda tutan yaklaşımıyla tanınan Ayık'ın, Enez'in gelişimine yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.