Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP İpsala İlçe Başkanlığını ziyaret ederek ilçe yöneticileri ile görüş alışverişinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Taybıllı, burada yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Edirne'de, Genel Başkan Özgür Özel'inde katılacağı Tarım Mitingi yapılacağını yerinin daha kesinlik kazanmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan CHP Tüzük Kurultayı ile ilgili bilgilerde veren Harika Taybıllı ve İpsala CHP İlçe Yöneticileri ile birlikte fotoğraf çektirdi.