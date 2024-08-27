Edirne İl Jandarma Komutanlığı, maddi ve manevi kayıplara yol açan ve diğer suç olaylarının da tetikleyicisi olabilen kaçakçılık olaylarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne merkez ilçede yapılan titiz çalışmalar sonucunda, KOM Şube ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından M.T. isimli şahsın tarlasında büyük çaplı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan aramada, yaklaşık 159 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen bu büyük miktardaki uyuşturucu madde, kontrol altında imha edildi.

Bu başarılı operasyonla, Edirne'de uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.

Jandarma ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla görev yapmaya devam edeceği belirtildi.