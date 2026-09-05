İBB'nin, 2026-2027 akademik yılı için üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtlarının başvuruları sonuçlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Gençlerin tüm bilgi ve belgelerini objektif kriterlere göre değerlendiren İBB, yurt başvurularının sonuçlarını, yurt.ibb.istanbul adresinden gençlerin erişimine açtı. Asil listeden İBB Öğrenci Yurtlarında ilk kez barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul web sitesinden bu gece saat 23.59'a kadar ön kayıtlarını yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunduğu yükseköğrenim yurtlarının başvuruları sonuçlandı. Üniversite eğitimi için şehir dışından gelen gençlere temiz, güvenli ve ev konforunda barınma hizmeti sağlayan İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. 11'i Avrupa Yakası'nda, 5'i Anadolu Yakası'nda hizmet veren İBB Yurtları'nın 10'u kız, 6'sı erkek öğrencilere ev sahipliği yapacak.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 16 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Asil listeden İBB Öğrenci Yurtlarında ilk kez barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul web sitesinden 5 Eylül'de saat 23.59'a kadar ön kayıtlarını yapabilecek. Öğrenciler 16 - 19 Eylül tarihleri arasında ise kendilerinden istenen evraklarla birlikte kesin kayıt işlemlerini yaparak yurtlarda kalmaya başlayabilecek.