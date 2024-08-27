Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri tarafından Enez ilçesi sahilinde bulunan kaplumbağa üreme alanları üzerinde yoğun bir denetim gerçekleştirildi.

Timler, kaplumbağaların doğal yaşam alanlarında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı düzenli olarak devriye faaliyetleri yürütüyor. Yapılan incelemelerde, kaplumbağaların üreme ve yaşam döngülerinin yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm yaşayan canlıların ortak kullanımına sunulan dünyamızda daha yaşanabilir bir ortam sağlamak amacıyla bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığı vurgulandı. Kamuoyundan da bu konuda duyarlı olunması ve destek verilmesi istendi.