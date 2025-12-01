Edirne Valisi Yunus Sezer, Tunca Nehri çevresinde tarihi dokuyu öne çıkaracak, peyzaj ve arkeolojik çalışmaları içeren kapsamlı bir proje hazırladıklarını açıkladı. Proje, nehir taşımacılığının tarihsel izlerini yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin çehresini değiştirecek kapsamlı bir Tunca Nehri düzenleme projesi hazırladıklarını duyurdu.

İl Genel Meclisi toplantı salonunda konuşan Vali Sezer, nehrin temizlenmesinden kıyı hattındaki peyzaj çalışmalarına kadar geniş kapsamlı bir dönüşümün başlayacağını belirtti.

Saray içi güreş alanından Evliya Kasımpaşa Camii'ne uzanan yaklaşık hat boyunca yapılacak çalışmalarla Edirne'nin daha estetik ve tarihi kimliği daha görünür bir şehir haline geleceğini ifade eden Sezer, nehir taşımacılığının tarihte önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, 'Geçmişte Evliya Kasımpaşa Camii rıhtımından Edirne Sarayı'na kadar nehir yoluyla ulaşım yapılıyordu. Bu tarihi süreci yeniden canlandırmak istiyoruz' dedi.

Vali Sezer, Milli Saraylar Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürüyen Saray kazılarının proje açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tunca Nehri tabanındaki arkeolojik çalışmaların da başladığını belirten Sezer, Osmanlı döneminde nehir tabanında mermer kaplama ve bazı bölgelerde rıhtımlar bulunduğuna dair bilgiler üzerinde durduklarını ifade etti.

'Tunca Nehri'nde sondaj çalışmalarımız sürüyor' diyen Vali Sezer, Saray içi alanı ile Sultan II. Bayezid Külliyesi arasında nehir tabanında kapsamlı bir arkeolojik inceleme yapılacağını söyledi. Edirne'nin tarihi ve doğal dokusunu yeniden canlandıracak proje hazırlıklarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.