Edirne'de Uzunköprü Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı ÖzcanKayalı, buğday hasadı öncesinde çiftçilerin fiyat beklentileriyle ilgili açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Uzunköprü Ziraat Osası Başkanı Özcan Kayalı, buğday alım fiyatıyla ilgili beklentisini açıkladı

Başkan Kayalı, buğday hasadının Kurban Bayramı sonrasında başlaması yönündeki beklentilerini dile getirirken, çiftçilerin de bu anlamda hasat öncesinde bir fiyat beklentisi içerisine girdiğini söyledi.

10,87 TL olan maliyetin üzerine refah payı eklenerek fiyat açıklaması beklediklerinin altını çizen Kayalı, “Uzunköprü Ziraat Odası ve diğer ziraat odaları olarak fiyat beklentimiz bu yönde. Benim fiyat olarak beklentim, 12,50 TL ve prim olarak da 1,50 TL/kg verilmesi yönünde. Çünkü maliyetimizin hesabını yaptık ve bu konuda elde ettiğimiz rakamı ilgili mercilere ilettik. Tabii ki tüketicinin de düşünülmesi gerekiyor. Ancak üretici üretemezse tüketici daha zor durumda kalır. Verim konusuna değindiğimizde, bölgemizde pas hastalığı görünmekte. Bu nedeniyle bazı bölgelerde, özellikle erken ekilişlerde ve bazı çeşitlerde verimin yüzde 15/20 aralığında düşmesini bekliyorum. Bunları da hesaplamak gerekiyor.” diye konuştu.