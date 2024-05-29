Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nejdet Ersan Parkı çevresindeki esnaflarla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, kentin farklı mahallelerinde esnaflarla buluşmayı sürdürüyor. Arı, son olarak Yeni Mahalle’de Nejdet Ersan Parkı önündeki İstiklal Caddesi’nde işyerleri bulunan esnaflarla buluştu.

Park içerisinde yer alan Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş’ye ait tesiste esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Arı, esnafların sorun ve isteklerini dinledi. Arı, ayrıca esnaflara yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalardan bahsederek istişarelerde bulundu.

Şehrin en önemli dinamikleri olan ve gece gündüz çalışan esnafları, yol arkadaşları olarak gördüklerini belirten Arı, Nevşehir Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olacaklarını söyledi.