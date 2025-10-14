Edirne'de Uzunköprü ilçesinde, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Uzunköprü'de, Eskiköy köyü yakınlarında Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmayan isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı.

Ayrıca Saçlımüsellim Köyü yakınlarında Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 4 Fas, 2 İran, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kaçak göçmen yakalandı.

Toplamda 16 kaçak göçmen işlemleri sonrasında Edirne Geri Gönderme merkezine teslim edildi.

