Kardeş Okul Projesi çerçevesinde Bulgaristan'ın Kirkovo ilçesine gerçekleştirilen ziyarette, öğrenci değişimi ve ortak eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kardeş Okul Projesi kapsamında Bulgaristan'ın Kirkovo ilçesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Filibe Başkonsolosu Emre Manav, Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, İpsala İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık ve Enez İlçe Millî Eğitim Müdürü Cengiz Aydemir, Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleymanov'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, proje kapsamında planlanan öğrenci değişim programları, ortak eğitim çalışmaları ve kültürel iş birlikleri ele alındı. Özellikle Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarla eğitim aracılığıyla kurulacak güçlü bağların önemi vurgulandı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Kardeş Okul Projesi'nin öğrencilere çok yönlü kazanımlar sağlayacağını belirterek, projenin akademik olduğu kadar kültürel ve sosyal açıdan da önemli katkılar sunacağını ifade etti. Yetkililer, ziyaretin ülkeler arası eğitim iş birliklerini güçlendirmesinin yanı sıra öğrencilerin çok kültürlü bir bakış açısı kazanmasına katkı sağlayacağını belirtirken, Kardeş Okul Projesi'nin önümüzdeki süreçte somut eğitim faaliyetleriyle devam edeceğini kaydetti.